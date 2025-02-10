На Wildberries начались продажи автомобилей с пробегом

Маркетплейс Wildberries планирует расширить список доступных к заказу товаров за счёт авто с пробегом: с 10 февраля заказать машину в рамках тестирования можно в Москве и Подмосковье, информирует ТАСС.

Сообщается, что на первом этапе запуска новой категории на Wildberries можно найти машины с пробегом брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 000 рублей.

В дальнейшем ассортимент брендов и моделей, а также зона доставки будут расширяться.

В конце 2024 года маркетплейс расширил категорию автомобилей за счёт моделей премиальных брендов: в продаже появились BMW, Mercedes, Land Rover, Toyota, Lexus и другие.

Ранее "РГ" рассказывала, почему россияне не хотят покупать автомобили на маркетплейсах.