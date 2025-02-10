Экономичный Jetour Shanhai L9 рассекретили на фото

Jetour рассекретил кроссовер с расходом топлива 1,5 литра на 100 км. Китайская марка, принадлежащая Сhery, опубликовала официальные фотографии модели Shanhai L9 — гибридного вседорожника с трехрядным салоном и функцией подзрадяки. Автомобиль запечатлен на снимках в камуфляжной пленке, но она весьма информативна: на нее нанесены «продающие» фразы, вроде «пожизненная гарантия» и «покупка без ожидания доставки».

© Motor.ru

Shanhai L9 продается в Китае с 2023 года — это бензоэлектрическая версия X90 Plus/Soueast S09, представленного в том числе на российском рынке. На родине гибрид стоит 166,9−188,9 тысячи юаней (2,2−2,5 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), но продажи идут неважно — за весь прошлый год китайцы купили меньше 13 тысяч экземпляров Shanhai L9.

© Jetour

© Jetour

Теперь на подходе новый Shanhai L9, который не только крупнее предшественника (прибавка к длине составляет почти пять сантиметров), но и выглядит современнее за счет нового оформления передка. Судя по заявлениям, вынесенным на камуфляж, кроссовер получил сиденья повышенного комфорта с функцией массажа и «королевские» кресла второго ряда.

В движение Shanhai L9 приводит установка, в которую входит полуторалитровый турбодвигатель SQRH4J15 и два электромотора суммарной мощностью 271 лошадиная сила — общая отдача агрегатов равна 421 силе. Емкость батареи в топовых версиях составляет 19,43 киловатт-часа. О новом L9 пока известно лишь то, что 10-минутная зарядка обеспечивает дополнительные 200 километров хода.

Shanhai позиционируется как суббренд Jetour с собственной эмблемой — под этим названием продаются электрифицирвованные версии моделей. Помимо L9, гамма на сегодняшний день включает еще четыре автомобиля. В России уже продается бензиновый вариант дорестайлингового Shanhai L9 — у нас он получил название Soueast S09.