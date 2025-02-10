Хотим как раньше: автомобильные ретроновинки

Всеобщая ностальгия по прежним временам помогает продавать товары в ретростиле, и автомобильный рынок не является исключением. Однако если крупные компании редко выпускают по-настоящему винтажные новинки, то ряд тюнинг-ателье специализируется именно на таких проектах. Более того, тренд подхватили китайские производители: они не могут похвастаться богатой историей, но это не мешает им создавать модели в духе минувшего века. В нашей подборке представлены доработанный поляками немецкий внедорожник и японский паркетник в стилистике легендарного «американца», а также сразу несколько премьер из Китая.