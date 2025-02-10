Хотим как раньше: автомобильные ретроновинки

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Mercedes-Benz G-Vintage by Carlex Design. У московского дилера появились «Гелики», доработанные в мастерской Carlex Design (Польша) в рамках программы G-Vintage, о которой рассказали летом.
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Mercedes-Benz G-Vintage by Carlex Design. У московского дилера появились «Гелики», доработанные в мастерской Carlex Design (Польша) в рамках программы G-Vintage, о которой рассказали летом. 
© Motor.ru
В российской столице продаются две машины — с розово-белым и зелёно-белым оформлением, цена каждой — 60 миллионов рублей.
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В российской столице продаются две машины — с розово-белым и зелёно-белым оформлением, цена каждой — 60 миллионов рублей. 
© Motor.ru
Стандартные Mercedes-AMG G 63 в ателье искусственно «состаривают». Внедорожники получают двухцветный окрас, эксклюзивные колёса, хромированные бампера и покрышки с белыми боковинами.
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Стандартные Mercedes-AMG G 63 в ателье искусственно «состаривают». Внедорожники получают двухцветный окрас, эксклюзивные колёса, хромированные бампера и покрышки с белыми боковинами. 
© Motor.ru
В общей сложности для кузова предложено восемь особых цветов. Компоненты обвеса углепластиковые, салоны отделаны дорогой кожей, замшей и деревом.
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В общей сложности для кузова предложено восемь особых цветов. Компоненты обвеса углепластиковые, салоны отделаны дорогой кожей, замшей и деревом. 
© Motor.ru

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Nio Firefly. Китайская Nio рассекретила первенца суббренда Firefly. Компактный электрический хэтчбек получил облик в стиле ретро и два багажных отсека — объёмом 92 литра спереди и до 1250 литров сзади.
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Nio Firefly. Китайская Nio рассекретила первенца суббренда Firefly. Компактный электрический хэтчбек получил облик в стиле ретро и два багажных отсека — объёмом 92 литра спереди и до 1250 литров сзади. 
© Motor.ru
Уже в «базе» предусмотрены девять подушек безопасности и набор водительских помощников ADAS. Жёсткость кузова на кручение составляет 35 700 Нм/градус.
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Уже в «базе» предусмотрены девять подушек безопасности и набор водительских помощников ADAS. Жёсткость кузова на кручение составляет 35 700 Нм/градус. 
© Motor.ru
Кузов на 83,4 % состоит из высокопрочной стали, а на краш-тестах по стандарту C-NCAP новинка получила пять звёзд. Радиус разворота машины равен 4,7 метра.
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Кузов на 83,4 % состоит из высокопрочной стали, а на краш-тестах по стандарту C-NCAP новинка получила пять звёзд. Радиус разворота машины равен 4,7 метра. 
© Motor.ru
Остальные параметры раскроют в апреле: возможно, премьера состоится на выставке в Шанхае. Во втором квартале модель появится на европейских рынках, а затем в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
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Остальные параметры раскроют в апреле: возможно, премьера состоится на выставке в Шанхае. Во втором квартале модель появится на европейских рынках, а затем в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 
© Motor.ru
DAMD Honda WR-V Reverb. Японская мастерская DAMD сделала доступный вседорожник Honda WR-V похожим на Jeep Cherokee XJ конца прошлого века.
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DAMD Honda WR-V Reverb. Японская мастерская DAMD сделала доступный вседорожник Honda WR-V похожим на Jeep Cherokee XJ конца прошлого века. 
© Motor.ru

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Модель, выпускаемая в Индии, получает новые головную оптику, капот, радиаторную решётку, бампер, колёсные диски и перешитый интерьер.
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Модель, выпускаемая в Индии, получает новые головную оптику, капот, радиаторную решётку, бампер, колёсные диски и перешитый интерьер. 
© Motor.ru
Кроме того, появляются покрышки BF Goodrich и некрашеная вставка в нижней части переднего бампера. При этом из-за возможных юридических проблем от узнаваемой решётки с семью прорезями авторы отказались.
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Кроме того, появляются покрышки BF Goodrich и некрашеная вставка в нижней части переднего бампера. При этом из-за возможных юридических проблем от узнаваемой решётки с семью прорезями авторы отказались. 
© Motor.ru
Техническая начинка стоковая: 118-сильный бензиновый «атмосферник» 1.5 совмещён с вариатором и передним приводом.
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Техническая начинка стоковая: 118-сильный бензиновый «атмосферник» 1.5 совмещён с вариатором и передним приводом. 
© Motor.ru
iCar V23. Компания Chery представила брутальный электрокроссовер из «зелёной» гаммы iCar. Новинка создана при участии Xiaomi. Это небольшая 4,2-метровая машина с клиренсом 212 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 43 и 35 градусов соответственно.
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iCar V23. Компания Chery представила брутальный электрокроссовер из «зелёной» гаммы iCar. Новинка создана при участии Xiaomi. Это небольшая 4,2-метровая машина с клиренсом 212 миллиметров, углы въезда и съезда составляют 43 и 35 градусов соответственно. 
© Motor.ru
Доступно две версии — моноприводная с единственным 136-сильным электродвигателем сзади и полноприводная с парой моторов общей мощностью 211 лошадиных сил. У первой модификации ёмкость литий-железо-фосфатной батареи равна 60 киловатт-часам, вторая оснащена литий-ионным аккумулятором на 82 киловатт-часа: дальнобойность — 401 и 501 километр соответственно.
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Доступно две версии — моноприводная с единственным 136-сильным электродвигателем сзади и полноприводная с парой моторов общей мощностью 211 лошадиных сил. У первой модификации ёмкость литий-железо-фосфатной батареи равна 60 киловатт-часам, вторая оснащена литий-ионным аккумулятором на 82 киловатт-часа: дальнобойность — 401 и 501 километр соответственно. 
© Motor.ru

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Предусмотрены гигантский экран диагональю 15,4 дюйма с разрешением 2,5К, чип Snapdragon 8155, большие аналоговые «шайбы» и клавиши. Салон может вместить четырёх пассажиров, а багажная дверь открывается вбок, как на рамных внедорожниках.
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Предусмотрены гигантский экран диагональю 15,4 дюйма с разрешением 2,5К, чип Snapdragon 8155, большие аналоговые «шайбы» и клавиши. Салон может вместить четырёх пассажиров, а багажная дверь открывается вбок, как на рамных внедорожниках. 
© Motor.ru
Полноприводное исполнение обрело колёса диаметром 21 дюйм. Автомобилю обещаны передняя камера на восемь мегапикселей, камеры на три мегапикселя «по кругу», пять радаров миллиметрового диапазона и дюжина ультразвуковых датчиков для обеспечения работы вспомогательных систем.
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Полноприводное исполнение обрело колёса диаметром 21 дюйм. Автомобилю обещаны передняя камера на восемь мегапикселей, камеры на три мегапикселя «по кругу», пять радаров миллиметрового диапазона и дюжина ультразвуковых датчиков для обеспечения работы вспомогательных систем. 
© Motor.ru
Hongqi L1 (Guoya). Китайская компания представила в Париже серийную версию модели из гаммы Sunflower. Размеры составляют 5353 x 1998 x 1511 миллиметров, расстояние между осями — 3260 миллиметров. Предложены колёса диаметром 19 или 20 дюймов. У машины оригинальный передний бампер, а также обилие хромированных деталей и фирменных «фишек».
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Hongqi L1 (Guoya). Китайская компания представила в Париже серийную версию модели из гаммы Sunflower. Размеры составляют 5353 x 1998 x 1511 миллиметров, расстояние между осями — 3260 миллиметров. Предложены колёса диаметром 19 или 20 дюймов. У машины оригинальный передний бампер, а также обилие хромированных деталей и фирменных «фишек». 
© Motor.ru
В салоне тоже использовано много хрома, а ещё здесь дорогая кожа и деревянный декор. Предусмотрены двухспицевый руль в стиле ретро, виртуальная приборная панель и крупный дисплей мультимедийной системы.
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В салоне тоже использовано много хрома, а ещё здесь дорогая кожа и деревянный декор. Предусмотрены двухспицевый руль в стиле ретро, виртуальная приборная панель и крупный дисплей мультимедийной системы. 
© Motor.ru
Также обещан проекционный экран, а управление рядом функций возможно посредством голоса и жестов. Предложат пятиместное исполнение и четырёхместный вариант с отдельными креслами заднего ряда.
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Также обещан проекционный экран, а управление рядом функций возможно посредством голоса и жестов. Предложат пятиместное исполнение и четырёхместный вариант с отдельными креслами заднего ряда. 
© Motor.ru

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Обещаны две гибридные силовые установки — с трёхлитровым 394-сильным двигателем FAW и с V8 4.0 мощностью 490 лошадиных сил. Оба мотора совмещены с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.
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Обещаны две гибридные силовые установки — с трёхлитровым 394-сильным двигателем FAW и с V8 4.0 мощностью 490 лошадиных сил. Оба мотора совмещены с восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. 
© Motor.ru

Всеобщая ностальгия по прежним временам помогает продавать товары в ретростиле, и автомобильный рынок не является исключением. Однако если крупные компании редко выпускают по-настоящему винтажные новинки, то ряд тюнинг-ателье специализируется именно на таких проектах. Более того, тренд подхватили китайские производители: они не могут похвастаться богатой историей, но это не мешает им создавать модели в духе минувшего века. В нашей подборке представлены доработанный поляками немецкий внедорожник и японский паркетник в стилистике легендарного «американца», а также сразу несколько премьер из Китая.

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