«Серые» бестселлеры: лидеры авторынка России среди неофициальных марок

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15-е место. General Motors постепенно сворачивал бизнес в России с 2015 года, а к 2021 году продажи обвалились до 1046 единиц. Однако в 2024 году спрос вырос в 2,5 раза до 2640 штук: драйвером стал седан Monza (1723) китайского производства! На второй строчке с огромным отставанием Tahoe (303). Спорткар Camaro (51) оказался популярнее узбекского Cobalt (45), а ещё в России за 12 месяцев встал на учёт 21 новый Corvette C8.
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15-е место. General Motors постепенно сворачивал бизнес в России с 2015 года, а к 2021 году продажи обвалились до 1046 единиц. Однако в 2024 году спрос вырос в 2,5 раза до 2640 штук: драйвером стал седан Monza (1723) китайского производства! На второй строчке с огромным отставанием Tahoe (303). Спорткар Camaro (51) оказался популярнее узбекского Cobalt (45), а ещё в России за 12 месяцев встал на учёт 21 новый Corvette C8. 
© Motor.ru
14-е место. Компания Honda объявила об уходе из России в конце 2020 года, поэтому результат 2021 года скромные 1324 машины. За счёт эффекта низкой базы в 2024 году достигнуто двукратное увеличение продаж до 2683 автомобилей! Благодарить стоит заводы Dongfeng-Honda и GAC-Honda: из Поднебесной ввозят кроссоверы CR-V (519) и Vezel (457), а также электромобили e:NP1/e:NS1 (347). Также неплохой вклад внесли праворульные микровэны Stepwgn (261).
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14-е место. Компания Honda объявила об уходе из России в конце 2020 года, поэтому результат 2021 года скромные 1324 машины. За счёт эффекта низкой базы в 2024 году достигнуто двукратное увеличение продаж до 2683 автомобилей! Благодарить стоит заводы Dongfeng-Honda и GAC-Honda: из Поднебесной ввозят кроссоверы CR-V (519) и Vezel (457), а также электромобили e:NP1/e:NS1 (347). Также неплохой вклад внесли праворульные микровэны Stepwgn (261). 
© Motor.ru
13-е место. Кроссоверы Audi удерживают марку на плаву: за год удалось продать 3186 машин. В основном это Q8 (697), Q7 (655) и Q5 (600), причём плеяда модификаций даже расширилась, ведь по официальным каналам продавали в основном дизельные версии. Среди легковых моделей лучший результат остаётся у Audi A6 (321), но конкуренты по бизнес-классу ушли вперед.
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13-е место. Кроссоверы Audi удерживают марку на плаву: за год удалось продать 3186 машин. В основном это Q8 (697), Q7 (655) и Q5 (600), причём плеяда модификаций даже расширилась, ведь по официальным каналам продавали в основном дизельные версии. Среди легковых моделей лучший результат остаётся у Audi A6 (321), но конкуренты по бизнес-классу ушли вперед. 
© Motor.ru
12-е место. Новых автомобилей Skoda россияне почти лишились: в 2024 году у нас продали 3452 машины — в основном казахстанской и китайской сборки. Итог 2021 года — 90 443 штуки, когда у нас «делали кассу» Rapid (41 680) и Karoq (19 487). После санкций целесообразно ввозить разве что Kodiaq (2177) или Octavia (716), благо продавцы из КНР готовы расставаться с машинами со скидками, а производство в Казахстане позволяет не платить утильсбор.
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12-е место. Новых автомобилей Skoda россияне почти лишились: в 2024 году у нас продали 3452 машины — в основном казахстанской и китайской сборки. Итог 2021 года — 90 443 штуки, когда у нас «делали кассу» Rapid (41 680) и Karoq (19 487). После санкций целесообразно ввозить разве что Kodiaq (2177) или Octavia (716), благо продавцы из КНР готовы расставаться с машинами со скидками, а производство в Казахстане позволяет не платить утильсбор. 
© Motor.ru

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11-е место. Mitsubishi закончила год с результатом 4489 машин: кроссоверы Outlander (1935), Eclipse Cross (506) и ASX (377), а также рамные пикапы L200 (1121) составляют костяк продаж. Перспективы незавидные: громких новинок у марки не ожидается, бизнес в Китае закрылся, а заградительные пошлины сделают ввоз проверенных моделей неприбыльным. На бывшем российском заводе Mitsubishi прописался китайский Haval.
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11-е место. Mitsubishi закончила год с результатом 4489 машин: кроссоверы Outlander (1935), Eclipse Cross (506) и ASX (377), а также рамные пикапы L200 (1121) составляют костяк продаж. Перспективы незавидные: громких новинок у марки не ожидается, бизнес в Китае закрылся, а заградительные пошлины сделают ввоз проверенных моделей неприбыльным. На бывшем российском заводе Mitsubishi прописался китайский Haval. 
© Motor.ru
10-е место. Mazda долго сопротивлялась неизбежному, но в итоге рассталась с заводом во Владивостоке. Продажи в 2024 году сократились до 4637 штук, но бестселлерами остаются CX-5 (1871) и Mazda6 (898). Из Поднебесной поставляют CX-4 (820) и CX-50 (457). Четыре модели охватывают 87% поставок, поэтому новые кроссоверы на заднеприводной платформе остаются эксклюзивом.
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10-е место. Mazda долго сопротивлялась неизбежному, но в итоге рассталась с заводом во Владивостоке. Продажи в 2024 году сократились до 4637 штук, но бестселлерами остаются CX-5 (1871) и Mazda6 (898). Из Поднебесной поставляют CX-4 (820) и CX-50 (457). Четыре модели охватывают 87% поставок, поэтому новые кроссоверы на заднеприводной платформе остаются эксклюзивом. 
© Motor.ru
9-е место. В относительном выражении Volkswagen потерял едва ли больше всех среди масс-брендов: если в 2021 году немецкая марка продала в России 91 125 машин, то результат 2024 года — 4793 единицы. Хоть как-то спасает ситуацию экспорт кроссоверов с китайских заводов: из Поднебесной ввозят Tiguan (944), Tayron (679), ID.4 (662) и Teramont (417). По мере повышения утильсбора ввоз бюджетных Volkswagen Bora стал не выгоден: 480 седанов продали из старых запасов.
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9-е место. В относительном выражении Volkswagen потерял едва ли больше всех среди масс-брендов: если в 2021 году немецкая марка продала в России 91 125 машин, то результат 2024 года — 4793 единицы. Хоть как-то спасает ситуацию экспорт кроссоверов с китайских заводов: из Поднебесной ввозят Tiguan (944), Tayron (679), ID.4 (662) и Teramont (417). По мере повышения утильсбора ввоз бюджетных Volkswagen Bora стал не выгоден: 480 седанов продали из старых запасов. 
© Motor.ru
8-е место. Продажи новых автомобилей Lexus два года держатся на уровне пяти тысяч штук. Покупатели RX (3011) и LX (1105) оказались не подвержены санкциям, а бестселлеры 2021 года больше не интересны: спрос на NX и ES упал до нескольких сотен экземпляров. До ограничений «Лексусы» ежегодно находили в России по 20 тысяч покупателей, но теперь нишу заняли разнообразные «китайцы».
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8-е место. Продажи новых автомобилей Lexus два года держатся на уровне пяти тысяч штук. Покупатели RX (3011) и LX (1105) оказались не подвержены санкциям, а бестселлеры 2021 года больше не интересны: спрос на NX и ES упал до нескольких сотен экземпляров. До ограничений «Лексусы» ежегодно находили в России по 20 тысяч покупателей, но теперь нишу заняли разнообразные «китайцы». 
© Motor.ru
7-е место. Хотя Mercedes-Benz не упрощает жизнь российским клиентам, роскошные вседорожники и представительские седаны по-прежнему пользуются спросом: за год продан 6981 автомобиль. Почти 80% продаж составляют GLE (1903), GLS (1480), G-Class (1327) и S-Class (833). Три года назад ситуация была другой: самыми ходовыми были кроссоверы GLE и GLC, а также седаны E-Класса. По сравнению с 2021 годом спрос упал в 6,5 раза.
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7-е место. Хотя Mercedes-Benz не упрощает жизнь российским клиентам, роскошные вседорожники и представительские седаны по-прежнему пользуются спросом: за год продан 6981 автомобиль. Почти 80% продаж составляют GLE (1903), GLS (1480), G-Class (1327) и S-Class (833). Три года назад ситуация была другой: самыми ходовыми были кроссоверы GLE и GLC, а также седаны E-Класса. По сравнению с 2021 годом спрос упал в 6,5 раза. 
© Motor.ru

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6-е место. Китайский бренд, который ничего не делал для успеха в России, но стал лидером — Zeekr. В сегменте электромобилей премиум-марке Geely нет равных: 7623 единицы, это лучший результат среди «батарейных» машин. Интересно, что в Китае покупатели предпочитают кроссоверы 7X, но у нас самым популярным остаётся лифтбек 001 (5028). Также в тройку входят недорогие кроссоверы X (1407) и минивэны 009 (713). Возможно, в будущем электрокары Zeekr станут продавать у нас официально под брендом NordCross.
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6-е место. Китайский бренд, который ничего не делал для успеха в России, но стал лидером — Zeekr. В сегменте электромобилей премиум-марке Geely нет равных: 7623 единицы, это лучший результат среди «батарейных» машин. Интересно, что в Китае покупатели предпочитают кроссоверы 7X, но у нас самым популярным остаётся лифтбек 001 (5028). Также в тройку входят недорогие кроссоверы X (1407) и минивэны 009 (713). Возможно, в будущем электрокары Zeekr станут продавать у нас официально под брендом NordCross. 
© Motor.ru
5-е место. Среди европейских автопроизводителей и привычных премиум-брендов лучше всего дела у BMW. В России умудрились продать 11 776 баварских машин, причём поставки относительно 2023 года выросли на треть! Ограничения Евросоюза компания BMW старается соблюдать не так рьяно, как коллеги по «большой немецкой тройке»: зафиксированы случаи прямых поставок машин, остаётся полноценная сервисная поддержка. Лучше всего продаются X5 (2838), X7 (2020), X6 (1634), X3 (1235) и 5-Series (966).
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5-е место. Среди европейских автопроизводителей и привычных премиум-брендов лучше всего дела у BMW. В России умудрились продать 11 776 баварских машин, причём поставки относительно 2023 года выросли на треть! Ограничения Евросоюза компания BMW старается соблюдать не так рьяно, как коллеги по «большой немецкой тройке»: зафиксированы случаи прямых поставок машин, остаётся полноценная сервисная поддержка. Лучше всего продаются X5 (2838), X7 (2020), X6 (1634), X3 (1235) и 5-Series (966). 
© Motor.ru
4-е место. Под маркой Hyundai в России реализовали 14 746 машин: в 11 раз меньше, чем тремя годами ранее (167 333). Структура продаж такова: в лидерах Tucson (7023), Santa Fe (1570) и Palisade (1306), но одним из катализаторов спроса стал седан Elantra (3092). Основным экспортёром является Казахстан, а вот доля китайских поставок не превышает 7%. Из Поднебесной ввозят в основном Mufasa (509) и Lafesta (323). Впрочем, самые популярные Hyundai и Kia локализованы в России под маркой Solaris: за год удалось продать 14 877 автомобилей, и без негласного одобрения головного офиса такая сборка едва ли возможна.
12/15
4-е место. Под маркой Hyundai в России реализовали 14 746 машин: в 11 раз меньше, чем тремя годами ранее (167 333). Структура продаж такова: в лидерах Tucson (7023), Santa Fe (1570) и Palisade (1306), но одним из катализаторов спроса стал седан Elantra (3092). Основным экспортёром является Казахстан, а вот доля китайских поставок не превышает 7%. Из Поднебесной ввозят в основном Mufasa (509) и Lafesta (323). Впрочем, самые популярные Hyundai и Kia локализованы в России под маркой Solaris: за год удалось продать 14 877 автомобилей, и без негласного одобрения головного офиса такая сборка едва ли возможна. 
© Motor.ru
3-е место. Kia — одна из самых пострадавших от санкций компаний. Результат 2024 года — 16 798 машин, что в 12 раз меньше показателей 2021 года (205 801). Бюджетные легковушки ввозить невыгодно, поэтому эстафета перешла вседорожникам. Схема похожа: бестселлеры Sportage (4882), Seltos (4290), Sorento (1518), Soul (1351), Mohave (803) и бизнес-седан K5 (1333), ввезенные из Казахстана. С этой страной корейцы связывают будущее: у соседей строится завод на 70 тысяч машин. Из Китая относительно массовыми стали поставки Sportage Ace (725).
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3-е место. Kia — одна из самых пострадавших от санкций компаний. Результат 2024 года — 16 798 машин, что в 12 раз меньше показателей 2021 года (205 801). Бюджетные легковушки ввозить невыгодно, поэтому эстафета перешла вседорожникам. Схема похожа: бестселлеры Sportage (4882), Seltos (4290), Sorento (1518), Soul (1351), Mohave (803) и бизнес-седан K5 (1333), ввезенные из Казахстана. С этой страной корейцы связывают будущее: у соседей строится завод на 70 тысяч машин. Из Китая относительно массовыми стали поставки Sportage Ace (725). 
© Motor.ru
2-е место. Лучшей среди остальных стала Toyota: по сравнению с 2021 годом продажи упали почти в пять раз (до 20 748 штук), а бестселлер теперь не RAV4 (5281), а Camry (5848). Несмотря ни на что пользуются спросом Land Cruiser 300 (2284), Land Cruiser Prado (1604) и Corolla (1404). Единого канала поставок нет: Toyota везут из Казахстана, Китая, стран Персидского залива, Японии и даже США. Новинки добираются до России быстро, но кассу они не делают: например, большая часть ввезенных Camry прошлой серии XV70.
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2-е место. Лучшей среди остальных стала Toyota: по сравнению с 2021 годом продажи упали почти в пять раз (до 20 748 штук), а бестселлер теперь не RAV4 (5281), а Camry (5848). Несмотря ни на что пользуются спросом Land Cruiser 300 (2284), Land Cruiser Prado (1604) и Corolla (1404). Единого канала поставок нет: Toyota везут из Казахстана, Китая, стран Персидского залива, Японии и даже США. Новинки добираются до России быстро, но кассу они не делают: например, большая часть ввезенных Camry прошлой серии XV70. 
© Motor.ru

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1-е место. Возглавляет рейтинг... китайский Li Xiang (Li Auto). Ещё пару лет назад об этом бренде никто не слышал, а 2024 год стартап завершил с результатом 23 219 машин, почти дотянувшись до «Москвича» с локализацией и мощной пиар-кампанией. Сам Ли Сян в раскрутку в России не вкладывался вовсе: нет ни официального импортёра, ни представительства. Самой продаваемой моделью стал среднеразмерный кроссовер L7, на второй строчке L9, на третьей — L6. Доля других моделей составляет менее 1%. Любопытный факт: по продажам Li Xiang опередил Lexus образца 2021 года.
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1-е место. Возглавляет рейтинг... китайский Li Xiang (Li Auto). Ещё пару лет назад об этом бренде никто не слышал, а 2024 год стартап завершил с результатом 23 219 машин, почти дотянувшись до «Москвича» с локализацией и мощной пиар-кампанией. Сам Ли Сян в раскрутку в России не вкладывался вовсе: нет ни официального импортёра, ни представительства. Самой продаваемой моделью стал среднеразмерный кроссовер L7, на второй строчке L9, на третьей — L6. Доля других моделей составляет менее 1%. Любопытный факт: по продажам Li Xiang опередил Lexus образца 2021 года. 
© Motor.ru

Эти иномарки успешно продаются в России вопреки санкциям. В 2024 году почти 90% продаж новых автомобилей в нашей стране забрали отечественные и китайские бренды. Некогда популярные японские, корейские и европейские бренды остались за бортом первой десятки. Кто из привычных марок смог лучше адаптироваться и готовит почву для возможного возвращения? Анализируем статистику «Автостата» за 2024 год и сравниваем с итогами «досанкционного» 2021 года.

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