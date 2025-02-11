4-е место. Под маркой Hyundai в России реализовали 14 746 машин: в 11 раз меньше, чем тремя годами ранее (167 333). Структура продаж такова: в лидерах Tucson (7023), Santa Fe (1570) и Palisade (1306), но одним из катализаторов спроса стал седан Elantra (3092). Основным экспортёром является Казахстан, а вот доля китайских поставок не превышает 7%. Из Поднебесной ввозят в основном Mufasa (509) и Lafesta (323). Впрочем, самые популярные Hyundai и Kia локализованы в России под маркой Solaris: за год удалось продать 14 877 автомобилей, и без негласного одобрения головного офиса такая сборка едва ли возможна.