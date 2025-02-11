«Серые» бестселлеры: лидеры авторынка России среди неофициальных марок
Эти иномарки успешно продаются в России вопреки санкциям. В 2024 году почти 90% продаж новых автомобилей в нашей стране забрали отечественные и китайские бренды. Некогда популярные японские, корейские и европейские бренды остались за бортом первой десятки. Кто из привычных марок смог лучше адаптироваться и готовит почву для возможного возвращения? Анализируем статистику «Автостата» за 2024 год и сравниваем с итогами «досанкционного» 2021 года.