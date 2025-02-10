Chery показал фотографии обновленного Arrizo 8

Chery раскрыл фотографии обновлённого Arrizo 8 для РФ. Китайская компания планирует в 2025 году продолжить обновление своей линейки в нашей стране. Одной из новинок, на появление которой намекнул глава российского офиса марки Дмитрий Максимов на своей странице в одной из соцсетей, стал рестайлинговый седан.

© Quto.ru

От дореформенной версии четырёхдверку отличают более подтянутый профиль и кардинально пересмотренная внешность. В частности, модель получила другой бампер, восьмиугольную решётку радиатора, модернизированную головную оптику и рельефный капот. Помимо этого, здесь используется новый «двухмерный» логотип бренда.

Салон также заметно преобразился и выполнен в стиле флагманского Tiggo 9. Водителю доступны крупная виртуальная панель приборов и большой 15,6-дюймовый экран медиасистемы. Чуть ниже расположены воздуховоды климат-контроля и традиционная кнопка «аварийки».

© Vk.com / Дмитрий Максимов

© Vk.com / Дмитрий Максимов

Селектор трансмиссии по-модному «переехал» на рулевую колонку, что позволило освободить место на центральном тоннеле, где размещаются два слота для смартфонов, один из которых с беспроводной зарядкой, блок «горячих» клавиш, два подстаканника и отдельная ниша для мелочей.

Сроки появления обновлённого Chery Arrizo 8 в России пока не раскрываются.