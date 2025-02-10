Кроссовер Deepal G318 получил более брутальную версию

В Китае скоро стартуют продажи нового исполнения Deepal G318. В этой версии кроссовер стал выглядеть еще внушительнее. Характеристики официально пока не раскрыты, но, вероятно, такой вариант по умолчанию имеет полный привод.

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Модель с индексом G318 в гамме марки Deepal, которая принадлежит компании Changan, появилась в начале прошлого года. Автомобиль выглядит как суровый внедорожник, хотя это кроссовер с несущим кузовом. На домашний рынок Deepal G318 вышел летом. А теперь анонсировано расширение гаммы: бренд опубликовал фирменные изображения новой версии, название которой с китайского можно перевести как Worry-Free Crossing Edition (или Worry-free Travel Edition).

В новом исполнении кроссовер получил еще более хардкорный дизайн. У Deepal G318 Worry-Free Crossing Edition более внушительные бамперы, увеличены расширители колесных арок, вдобавок на капоте красуется черная накладка. Спереди есть дополнительные прорези, а на объединяющей фары массивной вставке имеются рельефные «насечки». На корме появились дополнительные стоп-сигналы. Новая версия также «обута» во вседорожную резину. Еще одна фишка – новый золотистый цвет кузова. Ну а диодная «люстра» на крыше предусмотрена и для стандартного G318. Интерьер особого варианта еще не показали. Скорее всего, внутри другими стали лишь материалы отделки.

Габариты Worry-Free Crossing пока не раскрыты. Длина базового кроссовера равна 5010 мм (с учетом наружной запаски), ширина – 1985 мм, высота – 1895 мм, расстояние между осями – 2880 мм. Минимальный дорожный просвет – 210 мм.

О технике тоже еще не рассказали, впрочем, она, вероятно, такая же, как у дорогих версий. Напомним, Deepal G318 представляет собой последовательный гибрид. В состав установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который работает в режиме генератора. «Простые» комплектации – это 252-сильный электромотор на задней оси. Дорогие варианты имеют двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 430 л.с. Кроме того, в богатых исполнениях у кроссовера пневматическая подвеска (предусмотрена и для заднеприводного, и для полноприводного G318). Самый дешевый SUV укомплектован батареей емкостью 18,99 кВт*ч, остальные версии оснащены аккумулятором на 35,07 кВт*ч.

В продажу хардкорный вариант поступит в ближайшее время. На китайском потребительском сайте Deepal даже «висит» цена Worry-Free Crossing, хотя она пока предварительная: 318 000 юаней, что эквивалентно примерно 4,2 млн рублей по текущему курсу. Стандартный кроссовер сейчас стоит от 175 900 юаней (2,3 млн рублей).

В России бренд Deepal официально сегодня не представлен. При этом не исключено, что впоследствии Changan все же решится вывести эту марку на наш рынок.