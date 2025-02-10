В России начались продажи нового Peugeot 408X

Компания "Автомобильные технологии" сообщила о начале российских продаж кросс-купе Peugeot 408X, импортируемого из Китая.

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В России Peugeot 408X представлен в единственной комплектации GT со 175-сильным двигателем 1.6 литра и 8-ступенчатым гидроавтоматом. Привод - передний. Цена - 4 699 000 рублей.

Peugeot 408X укомплектован шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, цифровым кокпитом, состоящим из 10-дюймовых дисплеев приборной панели и мультимедиа, беспроводной зарядкой, кожаным салоном, аудиосистемой премиум-класса с 10 динамиками и сабвуфером, двухзонным климат-контролем, системой камер кругового обзора, электроприводом крышки багажника, подогревами сидений и наружных зеркал, 19-дюймовыми колёсами.

Peugeot 408X создан на модульной платформе EMP2 и имеет много общих компонентов с Peugeot 308. Длина автомобиля составляет 4687 мм, размер колёсной базы - 2732 мм. Мировая премьера Peugeot 408X состоялась летом 2022 года.