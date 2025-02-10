Для электрокаров Tesla придумали передний дисплей

Электрокары Tesla предложили стилизовать под Bugatti и Maserati. Придать сходство можно будет с помощью установленного на переднем бампере дисплея, способного показывать как статическую картинку, так и анимацию. Расчетная стоимость тюнинга — около 3 тысяч долларов.

© Motor.ru

Калифорнийская фирма Evision предложила украсить электрокары Tesla внешним дисплеем. Его крепят на кастомный передний бампер, и что там будет отображаться, выбирает сам владелец. Как это выглядит, можно посмотреть на сайте Evision, где есть как относительно нейтральные примеры, так и не очень удачные стилизации под Maserati, Bugatti и Rolls-Royce.

© Evision

© Evision

© Evision

© Evision

По словам разработчиков, дисплей будет хорошо виден в дождь и при ярком солнце, но защищен ли от камней, насекомых и прочего, неизвестно. Пока всю конструкцию в сборе предлагают только для дорестайлингового Tesla Model Y. На подходе — аналогичное решение для Cybertruck и электрических моделей других производителей. Стоит такой тюнинг, по предварительным оценкам, 2500—3000 долларов (242—290 тыс. р.), плюс придется потратить два часа на установку.

© Evision

Понятно, что выгоду от подобных экранов получат не столько частники, сколько сервисы райдшеринга или владельцы коммерческих автопарков. Ведь на панель они могут вывести всё что угодно, от слогана и фирменного логотипа до рекламного сообщения.