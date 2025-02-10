Грузоперевозчики жалуются на сбои в системе оплаты проезда

Грузоперевозчики жалуются на массовые сбои в системе оплаты проезда тяжелых фур
Уже больше года грузоперевозчики сталкиваются с массовыми сбоями в работе системы "Платон", из-за чего получают необоснованные штрафы и тратят много времени на их оспаривание. В ряде случаев сбои происходят из-за некорректной работы системы оплаты проезда под воздействием радиоэлектронных средств подавления, которых особенно много на Юге России. В Минтрансе и "Платоне" проблему признают и "прорабатывают решения" по перенастройке оборудования.
Система "Платон" запущена в 2015 году и подразумевает оплату 3,34 рубля за каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн. Таким образом большегрузы компенсируют вред, наносимый дорогам. Деньги поступают в федеральный дорожный фонд и их используют потом для ремонта трасс. У "Платона" по всей России установлено более 500 рамок, которые идентифицируют бортовые устройства, установленные на грузовиках. В процессе задействованы навигационные системы ГЛОНАСС и GPS.
Все опрошенные "Российской газетой" крупные грузоперевозчики говорят о регулярных сбоях системы, которые продолжаются как минимум с начала 2024 года.
"Некорректно работает в принципе вся система навигации, особенно на М-4 от Новороссийска до Воронежа, в том числе и "Платон", который работает по тому же принципу", - отметил директор по безопасности дорожного движения транспортно-экспедиционной компании ГЛТ Александр Степанцов.
Наблюдаются две проблемы: либо полная потеря связи, либо предоставление ложных координат. Связано это, по его мнению, в том числе и с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Сбои заметили более года назад, хотя, скорее всего, они начались еще раньше, но понадобилось время, чтобы понять, что проблемы имеют системный повторяющийся характер и связаны с вмешательством аппаратуры РЭБ", - рассказал операционный директор "ИТЕКО Россия" Сергей Уханов.
Все выписанные штрафы в компании проверяют через систему навигации, установленную на машинах. И во всех случаях на тот момент наблюдались сбои в работе систем GPS и ГЛОНАСС, что "с высокой степенью вероятности свидетельствует о попадании транспортного средства в зону работы аппаратуры РЭБ", пояснил он, отметив при этом, что места начисления штрафов, как правило, были близки к военным или крупным промышленным объектам. По словам директора операционного департамента NATCAR Евгения Большакова, сбои в работе системы "Платон" наблюдаются в разных регионах, а не только на Юге и в Московской области. Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов отметил, что больше всего случаев начисления необоснованных штрафов - в Южном и Сибирском федеральных округах.
Грузоперевозчики уверены, что "Платон" нуждается в доработке.
"Достаточно изменить алгоритм начисления штрафов. Когда при проезде условных рамок 1, 2, 3, стоящих на одной трассе друг за другом в попутном направлении движения, на рамке 2 по каким-то причинам не происходит корректного обмена данными между бортовым устройством и рамкой, этот участок вполне можно протарифицировать по длине участка 1-3, а не начислять штраф за рамку 2", - считает Уханов.
Большаков полагает, что стоит "пересмотреть параметры автоматического выставления штрафов, либо на рамках "Платона" проработать систему взаимодействия при работе РЭБ", а по мнению Степанцова, в регионах, близких к границам проведения СВО, можно было бы вообще отключить начисление штрафов.
Филатов предлагает разработать и запустить процедуру независимой оценки работы системы, которая поможет определить: действительно ли водитель двигался с выключенным, неисправным, просроченным бортовым устройством или произошел сбой в считывании данных. Это позволит сократить долю неправомерно выписанных штрафов и снизить финансовую нагрузку на перевозчиков.
"На данный момент компании могут узнать об отсутствии части тарификации маршрута движения спустя сутки, из-за чего определить сбой в работе системы становится сложнее. Поэтому необходимо уведомлять владельцев транспортных средств об этом во время совершения рейса, запустив соответствующий сервис в личном кабинете оператора системы "Платон", - считает президент ассоциации грузоперевозчиков.
В "Платоне" признают, что "системы радиоэлектронной борьбы способны создавать помехи для различных типов сигналов, включая спутниковую навигацию". При этом отмечают, что "алгоритмы работы систем РЭБ неизвестны ни оператору системы "Платон", ни Ространснадзору".
"Для предотвращения начисления штрафов из-за такого влияния проработаны дополнительные решения по перенастройке оборудования", - говорится в комментарии пресс-службы по запросу "РГ".
Система "Платон" штрафы не начисляет, этим занимаются сотрудники подведомственного Минтрансу Ространснадзора. Поэтому, если грузоперевозчик считает, что ему выписан неправомерный штраф, он может обратиться туда с соответствующей жалобой.
"Обжалование возможно в течение 10 суток с момента поступления всей необходимой информации. Жалобу можно подать лично, отправить по почте или через сайт Ространснадзора", - уточнили в "Платоне". Там также отметили, что на совещании в Минтрансе было принято решение "о выделении дополнительных сотрудников Ространснадзора для ускорения рассмотрения жалоб перевозчиков на уже вынесенные постановления".
В Минтрансе и Ространснадзоре на запрос "Российской газеты" не ответили, сочтя комментарий "Платона" вполне исчерпывающим.
На фоне этой проблемы на рынке сохраняется большое количество недобросовестных перевозчиков, которые устанавливают "глушители" для рамок системы взимания платы. У всех остальных грузовиков в радиусе действия этих "глушителей", бортовые устройства также могут работать некорректно, указал Филатов. Уханов при этом добавил, что "антиплатоном" открыто торгует целый ряд компаний.
"Учитывая, насколько активно в интернете рекламируются и продаются технические средства обхода системы "Платон", недобросовестных перевозчиков явно много", - отметил эксперт.
В "Платоне" об этой практике тоже знают и подтверждают, что такие устройства создают неравные условия для добросовестных перевозчиков.
"Технические возможности системы "Платон" позволяют выявлять такие случаи. Алгоритмы системы способны достраивать маршрут транспортного средства даже при блокировке сигнала бортового устройства. В том числе и по этой причине по каждой жалобе на вынесенный штраф проводится проверка", - отметили в пресс-службе.