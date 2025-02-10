Грузоперевозчики жалуются на сбои в системе оплаты проезда

Уже больше года грузоперевозчики сталкиваются с массовыми сбоями в работе системы "Платон", из-за чего получают необоснованные штрафы и тратят много времени на их оспаривание. В ряде случаев сбои происходят из-за некорректной работы системы оплаты проезда под воздействием радиоэлектронных средств подавления, которых особенно много на Юге России. В Минтрансе и "Платоне" проблему признают и "прорабатывают решения" по перенастройке оборудования.

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Система "Платон" запущена в 2015 году и подразумевает оплату 3,34 рубля за каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн. Таким образом большегрузы компенсируют вред, наносимый дорогам. Деньги поступают в федеральный дорожный фонд и их используют потом для ремонта трасс. У "Платона" по всей России установлено более 500 рамок, которые идентифицируют бортовые устройства, установленные на грузовиках. В процессе задействованы навигационные системы ГЛОНАСС и GPS.

Все опрошенные "Российской газетой" крупные грузоперевозчики говорят о регулярных сбоях системы, которые продолжаются как минимум с начала 2024 года.

" Н е к о р р е к т н о р а б о т а е т в п р и н ц и п е в с я с и с т е м а н а в и г а ц и и , о с о б е н н о н а М - 4 о т Н о в о р о с с и й с к а д о В о р о н е ж а , в т о м ч и с л е и " П л а т о н " , к о т о р ы й р а б о т а е т п о т о м у ж е п р и н ц и п у " , - о т м е т и л д и р е к т о р п о б е з о п а с н о с т и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я т р а н с п о р т н о - э к с п е д и ц и о н н о й к о м п а н и и Г Л Т Александр Степанцов.

Наблюдаются две проблемы: либо полная потеря связи, либо предоставление ложных координат. Связано это, по его мнению, в том числе и с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

" С б о и з а м е т и л и б о л е е г о д а н а з а д , х о т я , с к о р е е в с е г о , о н и н а ч а л и с ь е щ е р а н ь ш е , н о п о н а д о б и л о с ь в р е м я , ч т о б ы п о н я т ь , ч т о п р о б л е м ы и м е ю т с и с т е м н ы й п о в т о р я ю щ и й с я х а р а к т е р и с в я з а н ы с в м е ш а т е л ь с т в о м а п п а р а т у р ы Р Э Б " , - р а с с к а з а л о п е р а ц и о н н ы й д и р е к т о р " И Т Е К О Р о с с и я " С е р г е й У х а н о в .

Все выписанные штрафы в компании проверяют через систему навигации, установленную на машинах. И во всех случаях на тот момент наблюдались сбои в работе систем GPS и ГЛОНАСС, что "с высокой степенью вероятности свидетельствует о попадании транспортного средства в зону работы аппаратуры РЭБ", пояснил он, отметив при этом, что места начисления штрафов, как правило, были близки к военным или крупным промышленным объектам. По словам директора операционного департамента NATCAR Евгения Большакова, сбои в работе системы "Платон" наблюдаются в разных регионах, а не только на Юге и в Московской области. Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов Вадим Филатов отметил, что больше всего случаев начисления необоснованных штрафов - в Южном и Сибирском федеральных округах.

Грузоперевозчики уверены, что "Платон" нуждается в доработке.

" Д о с т а т о ч н о и з м е н и т ь а л г о р и т м н а ч и с л е н и я ш т р а ф о в . К о г д а п р и п р о е з д е у с л о в н ы х р а м о к 1 , 2 , 3 , с т о я щ и х н а о д н о й т р а с с е д р у г з а д р у г о м в п о п у т н о м н а п р а в л е н и и д в и ж е н и я , н а р а м к е 2 п о к а к и м - т о п р и ч и н а м н е п р о и с х о д и т к о р р е к т н о г о о б м е н а д а н н ы м и м е ж д у б о р т о в ы м у с т р о й с т в о м и р а м к о й , э т о т у ч а с т о к в п о л н е м о ж н о п р о т а р и ф и ц и р о в а т ь п о д л и н е у ч а с т к а 1 - 3 , а н е н а ч и с л я т ь ш т р а ф з а р а м к у 2 " , - с ч и т а е т У х а н о в .

Большаков полагает, что стоит "пересмотреть параметры автоматического выставления штрафов, либо на рамках "Платона" проработать систему взаимодействия при работе РЭБ", а по мнению Степанцова, в регионах, близких к границам проведения СВО, можно было бы вообще отключить начисление штрафов.

Филатов предлагает разработать и запустить процедуру независимой оценки работы системы, которая поможет определить: действительно ли водитель двигался с выключенным, неисправным, просроченным бортовым устройством или произошел сбой в считывании данных. Это позволит сократить долю неправомерно выписанных штрафов и снизить финансовую нагрузку на перевозчиков.

" Н а д а н н ы й м о м е н т к о м п а н и и м о г у т у з н а т ь о б о т с у т с т в и и ч а с т и т а р и ф и к а ц и и м а р ш р у т а д в и ж е н и я с п у с т я с у т к и , и з - з а ч е г о о п р е д е л и т ь с б о й в р а б о т е с и с т е м ы с т а н о в и т с я с л о ж н е е . П о э т о м у н е о б х о д и м о у в е д о м л я т ь в л а д е л ь ц е в т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в о б э т о м в о в р е м я с о в е р ш е н и я р е й с а , з а п у с т и в с о о т в е т с т в у ю щ и й с е р в и с в л и ч н о м к а б и н е т е о п е р а т о р а с и с т е м ы " П л а т о н " , - с ч и т а е т п р е з и д е н т а с с о ц и а ц и и г р у з о п е р е в о з ч и к о в .

В "Платоне" признают, что "системы радиоэлектронной борьбы способны создавать помехи для различных типов сигналов, включая спутниковую навигацию". При этом отмечают, что "алгоритмы работы систем РЭБ неизвестны ни оператору системы "Платон", ни Ространснадзору".

" Д л я п р е д о т в р а щ е н и я н а ч и с л е н и я ш т р а ф о в и з - з а т а к о г о в л и я н и я п р о р а б о т а н ы д о п о л н и т е л ь н ы е р е ш е н и я п о п е р е н а с т р о й к е о б о р у д о в а н и я " , - г о в о р и т с я в к о м м е н т а р и и п р е с с - с л у ж б ы п о з а п р о с у " Р Г " .

Система "Платон" штрафы не начисляет, этим занимаются сотрудники подведомственного Минтрансу Ространснадзора. Поэтому, если грузоперевозчик считает, что ему выписан неправомерный штраф, он может обратиться туда с соответствующей жалобой.

" О б ж а л о в а н и е в о з м о ж н о в т е ч е н и е 1 0 с у т о к с м о м е н т а п о с т у п л е н и я в с е й н е о б х о д и м о й и н ф о р м а ц и и . Ж а л о б у м о ж н о п о д а т ь л и ч н о , о т п р а в и т ь п о п о ч т е и л и ч е р е з с а й т Р о с т р а н с н а д з о р а " , - у т о ч н и л и в " П л а т о н е " . Т а м т а к ж е о т м е т и л и , ч т о н а с о в е щ а н и и в Минтрансе было принято решение "о выделении дополнительных сотрудников Ространснадзора для ускорения рассмотрения жалоб перевозчиков на уже вынесенные постановления".

В Минтрансе и Ространснадзоре на запрос "Российской газеты" не ответили, сочтя комментарий "Платона" вполне исчерпывающим.

На фоне этой проблемы на рынке сохраняется большое количество недобросовестных перевозчиков, которые устанавливают "глушители" для рамок системы взимания платы. У всех остальных грузовиков в радиусе действия этих "глушителей", бортовые устройства также могут работать некорректно, указал Филатов. Уханов при этом добавил, что "антиплатоном" открыто торгует целый ряд компаний.

" У ч и т ы в а я , н а с к о л ь к о а к т и в н о в и н т е р н е т е р е к л а м и р у ю т с я и п р о д а ю т с я т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а о б х о д а с и с т е м ы " П л а т о н " , н е д о б р о с о в е с т н ы х п е р е в о з ч и к о в я в н о м н о г о " , - о т м е т и л э к с п е р т .

В "Платоне" об этой практике тоже знают и подтверждают, что такие устройства создают неравные условия для добросовестных перевозчиков.