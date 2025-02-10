В России ужесточат проверки китайских машин

Минпромторг России выступил с инициативой ужесточения правил сертификации китайских автомобилей. Множество несоответствий в заявленных технических характеристиках уже выявили у китайских грузовиков. И в скором времени это коснется и легковых машин, полагают эксперты.

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Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил об усилении работы по сертификации и проверкам на соответствие транспортных средств из Поднебесной, которые появляются на российском рынке. По словам Алиханова, автопроизводители из Китая весьма активно проникают на наш рынок, занимая все большую долю на нем.

Для поддержки отечественных производителей и доли их присутствия на рынке, министерство последовательно повышает утильсбор. Однако, по мнению эксперта этого недостаточно. Он полагает, что нужно проводить более жесткую работу по сертификации и особенно - по проверке соответствия машин из-за рубежа.

Так уже были выявлены серьезные нарушения у трех китайских марок грузовых авто. На этом фоне планируется начать проверки и легковых авто. Специалисты Минпромторга собираются применять меры вплоть до отзыва сертификата, дабы уберечь покупателей от недоброкачественной техники.

Экс-глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры", автоэксперт Олег Мосеев в беседе с "Газетой.ru" выразил мнение, что вводимые меры рано или поздно распространятся на весь рынок, а не только на узконаправленный сегмент, что означает ужесточение сертификации и легковых машин. В том числе, по мнению Моисеева, ужесточение направлено на борьбу с участившимся параллельным импортом.

Поддерживает коллегу и глава национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он заявил, что эта мера вполне оправдана и небезосновательна, так как некоторые марки из КНР не соответствуют требованиям безопасности. По его мнению, зачастую китайские машины не проходят в России необходимого количества тестов и проверок, а сертификация идет с использованием протоколов, выданных в других странах-членах ЕАЭС.

Также Шапарин отметил, что из Китая в РФ завозят сотни тысяч транспортных средств без должной сертификации. Более жесткие проверки в таком случае должны помочь решить эту проблему.

Эксперт Моисеев в свою очередь подытожил, что новые меры в целом соответствуют концепции развития автомобильной промышленности в РФ и допускает, что новые правила сподвигнут к тому, что зарубежные автокомпании при желании выхода на рынок России должны будут в обязательном порядке локализовать свою продукцию на нашей территории.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ отзывают 20 тысяч автомобилей Kaiyi.