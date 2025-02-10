В России стартуют продажи квадроциклов под маркой HND

Старт продаж квадроциклов HND назначен на апрель 2025 года. Как стало известно редакции Quto, мототехника производится на современном заводе по технологическим процессам, в разработке которых принимала участие компания Yamaha. «Пятисот пятидесятый» оснащён 33-сильным двигателем и 25-дюймовыми колёсами, а «шестисот пятидесятый» — мотором отдачей 41 сила и колёса диаметром 26 дюймов.

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В конструкции применены канадский вариатор, блокировка заднего дифференциала, независимая двухрычажная подвеска и усиленная рама. QRX 550 развивает максимальную скорость 84 км/ч, а QRX 650 — 98 км/ч.

В базовом оснащении есть система впрыска топлива Bosch EFI, электроусилитель руля, электронное управление газом, виртуальная панель диагональю 7 дюймов, лебедка тягой до 1,5 тонн и бензобак на 22 литра.

QRX оборудован полным приводом, где есть режимы 2WD/4WD/4WD Lock. Особенностью трансмиссии является возможность электронного управления блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Квадроцикл QRX 650 PRO дополнительно имеет металлические упоры для ног водителя и пассажира, двухуровневое сиденье, электронный курок газа, защиту днища и защиту рук, а также подогрев рукояток.

В данную версию также входят регулируемые амортизаторы, усиленные бамперы и бедлоки на колёсных дисках — это должно понравиться тем, кто практикует экстремальные условия эксплуатации.