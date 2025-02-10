В России начались продажи Dodge Ram 1500: очень дорого

Как удалось выяснить "Российской газете", в продаже у столичных автосалонов пикапы марки Dodge 2025 года выпуска.

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Популярный в США и за ее пределами пикап Ram оснащен новой линейкой шестицилиндровых двигателей, обеспечивающих впечатляющую мощность. Базовый двигатель V6 по-прежнему доступен и развивает мощность 305 л.с. В этом году, как ранее сообщала "РГ", этот авто занял первое место в рейтинге самых надежных пикапов, с показателем в 89 балов из 100 возможных.

Предложенные на сайте по размещению бесплатных объявлений Dodge Ram 1500 оснащены двумя видами моторов на 520 и 420 лошадиных сил. Продавцы уверяют, что машины уже находятся в России, на них получен ЭПТС и уплачен утильсбор. За версию с 520 сильным мотором просят 18 380 000 рублей, а за менее мощную 420-сильную - 12 700 000 рублей. Оба автомобиля оснащены автоматической коробкой передач и полным приводом. Оба авто имеют достаточно богатое оснащение.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ стартуют продажи новых пикапов марки Foton.