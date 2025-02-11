Цена на Lada Aura в Казахстане оказалась ниже

На разницу в цене при прямой конвертации валют обратил внимание сайт "Лада.онлайн". В Казахстане флагманский бизнес-седан Lada Aura продаётся от 10,5 млн тенге (1 995 000 рублей). В России же машина в аналогичном исполнении обойдётся в 2 599 000 рублей.

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Другая интересная особенность - количество комплектаций. В Казахстане Lada Aura представлена в трёх комплектациях, в России - в двух. Две другие версии исполнения в соседней стране стоят 11 и 11,2 млн тенге (2 090 000 и 2 128 000 рублей соответственно), разница заключается в крыше чёрного цвета, которая и требует доплаты 200 000 тенге (38 000 рублей). В России опциональная двухцветная окраска бесплатна для исполнения Status за 2 799 000 рублей.

Lada Aura комплектуется двигателем 1.8 литра мощностью 122 л.с. и вариатором. Продажи модели стартовали в конце 2024 года. С учётом поставок по госзаказам объёмы продаж составили 263 авто.