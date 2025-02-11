Tank 400 добрался до российских автосалонов

Это уже четвертая модель в линейке Tank, которая займет нишу между внедорожниками с индексами 300 и 500. Tank 400 предложен в комплектации Adventure, которая стоит 5 799 000 рублей, и Premium за 6 199 000 рублей. Модификация всего одна — с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента, классическим девятидиапазонным автоматом и полным приводом с муфтой в приводе передних колес.

© Motor.ru

Tank 400 крупнее «трехсотого» — в длину он достигает 4,98 метра. У внедорожника рамная конструкция, двухрычажная подвеска спереди и неразрезной мост сзади, а дорожный просвет составляет 235 миллиметров. Есть у него и межосевая блокировка дифференциала, понижающая передача и 12 режимов движения. Расход топлива составляет 10,2 литра в смешанном цикле, разгон с места до «сотни» занимает 9,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 километров в час. Приводятся и другие показатели: угол въезда — 33 градуса (как у Ford F-150 Raptor), угол съезда — 31 градус, а глубина преодолеваемого брода — 800 миллиметров.

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

© Tank

Для новинки заявлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с 16,2-дюймовым сенсорным дисплеем. В исполнении начального уровня Adventure применяется искусственная кожа, для передних сидений предложены функции подогрева и вентиляции. Климат-контроль трехзонный, есть аудиосистема с девятью динамиками и сабвуфером, двухслойные стекла, а также две беспроводные зарядки.

В комплектации Premuim список оснащения расширен за счет контурной подсветки, проекционного дисплея и выдвижных шторок на стеклах дверей заднего ряда. Водительское кресло оборудовано функцией памяти и массажа, отделка выполнена из коши «наппа».

Комплекс вспомогательных систем включает, помимо прочего, систему предупреждения столкновений с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, аварийное автоторможение, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в центре полосы, функцию предотвращения столкновений при проезде перекрестков, предупреждения для безопасного открытия двери, систему помощи при выезде с парковки задним ходом и функцию «умного уклонения».

На Tank 400 действует пятилетняя сервисная поддержка — это три года гарантии и два года программы постгарантийного обслуживания.