BYD опережает Tesla по «интеллектуальности» машин

BYD выступает за доступность системы интеллектаульного вождения. Китайская компания BYD заявила, что оснастит свою самую продаваемую серию доступных моделей передовыми функциями автономного вождения, аналогичными тем, что используются в премиальных автомобилях Tesla. Эксперты уже отреагировали на эту новость, заявив об усилении конкуренции на рынке электрокаров.

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Основатель BYD Ван Чуаньфу пояснил, что речь идёт об автомобилях стоимостью более ста тысяч юаней (13 688 долларов или более 1,3 миллиона рублей), которые будут оснащены фирменной усовершенствованной системой помощи водителю «God's Eye».

Эта же система также будет установлена на трёх моделях, стоимость которых составляет менее ста тысяч юаней. Одним из таких автомобилей станет подключаемый гибрид Seal 05 DM-i стоимостью от 89 800 юаней. В ближайшей перспективе производителя начало продаж 21 новой модели с уже установленной системой, но точные сроки названы не были.

« В н а с т о я щ е е в р е м я м о д е л и , о с н а щ ё н н ы е и н т е л л е к т у а л ь н ы м в о ж д е н и е м , ч а с т о с т о я т б о л е е 2 0 0 т ы с я ч ю а н е й . Я с ч и т а ю , ч т о п о л е з н ы е т е х н о л о г и и д о л ж н ы б ы т ь д о с т у п н ы к а ж д о м у . П о п у л я р и з а ц и я у м н о г о в о ж д е н и я д о л ж н а з а б о т и т ь с я о к а ж д о м , ч т о б ы к а ж д ы й м о г н а с л а ж д а т ь с я б е з о п а с н о с т ь ю , к о м ф о р т о м и у д о б с т в о м , к о т о р ы е п р и н о с я т т е х н о л о г и и » , — п о д ч е р к н у л о н .

В настоящее время на внутреннем рынке BYD предлагает свою систему «God's Eye» в моделях стоимостью от 30 тысяч долларов США. Tesla на китайском рынке предлагает аналогичную систему в более дорогих своих моделях — от 32 тысяч.

Внедрив функции интеллектуального вождения в более доступные и пользующиеся спросом модели серий Dynasty и Ocean, продажи которых в 2024 году составили около 4 миллионов автомобилей, компания сумела сократить расходы на оборудование и программное обеспечение благодаря объёмам реализации.