В Москве закупили отечественные машины с подъемниками для "Социального такси"
Семь новых автобусов малого класса город закупил для нужд "Социального такси". Это отечественные машины с подъемными механизмами, позволяющие с комфортом перевозить маломобильных пассажиров.
Как рассказал генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул, социальное такси - востребованная в городе услуга почти с момента возникновения в 2017 году.
"С этого времени ей воспользовались 2,2 млн пассажиров. И с каждым годом число пользователей растет, - сказал Николай Асаул. - У нас есть возможность групповых перевозок на 60 автобусах малого и большого класса, а также индивидуальные перевозки на легковых автомобилях, которых в парке - 175".
К слову, только с начала этого года "Социальным такси" воспользовались около 16 тысяч человек.
По словам Асаула, транспорт возит клиентов на учебу, работу, в медицинское учреждение и на другие объекты, даже за город, если это нужно.
Однако у услуги есть ряд особенностей. Так, одновременно большое число пассажиров в одном салоне не перевезешь, поэтому максимум в один автобус помещается до 9 маломобильных человек. Чаще используют технику малого класса и возят по 1-3 пассажира с сопровождением.
"В автопарке у нас нет машин старше трех лет. Сейчас идет замена иностранных автобусов на отечественные, оснащенные современными подъемными устройствами, - сказал Асаул. - Машины оснащены кондиционерами, дополнительными системами обогрева для комфортной поездки зимой. Начали использовать новинки мы в конце прошлого года. Нареканий у нас нет".
Новые автобусы - это "ГАЗели Next" последней модификации: с высокими потолками, удобными ступеньками, более широкими проемами дверей. Но основное их достоинство в подъемном механизме. Он встроен в дверной проем салона. Сделала подъемники, к слову, также отечественная компания из Нижнего Новгорода - "Сила лифта". В сложенном виде конструкция не мешает даже обычному выходу или входу пассажиров и напоминает перевернутую букву "П".
Если нужно конструкцию разложить, водитель автобуса открывает салонную дверь. Затем, выйдя для помощи пассажиру, он нажимает уже на пульте конструкции специальную кнопку. Механизм складывается в ровную просторную платформу с безопасными бортами и поручнями. Если пассажиру нужно войти, платформа также нажатием кнопки опускается до земли. Вкатить инвалидную коляску на такую платформу несложно. Выдерживает платформа 350 кг, ведь инвалидные электрические коляски весят в разы тяжелее, чем обычные с механическим управлением.
Кроме того, нажатием кнопки платформа поднимается до уровня пола автобуса, позволяя коляске спокойно въехать в салон.
"Платформа хорошо выдерживает нагрузку, движется плавно, относительно быстро, - рассказывает водитель "Социального такси" Михаил Черненький. - Стаж у меня 18 лет, за это время я многие конструкции повидал. Скажу, что это одна из лучших. А в процессии остался, поскольку мне нравится общение с людьми, возможность оказания помощи. В день обычно бывает до 5 рейсов".
Он добавил, что перевозить в таких автобусах могут до 2-3 маломобильных пассажиров при условии, что только один останется во время поездки в коляске, остальных придется пересадить на просторные кресла.
Помогают в этом также водитель и сопровождающий. В любом случае, все пассажиры пристегиваются ремнями безопасности. Также ремнем крепится и коляска. Как пояснили в Мосгортрансе, в ближайшие годы такие автобусы заменят устаревшие модификации.
Кстати, впереди у "Социального такси" самая ответственная работа, связанная с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подобные автобусы будут использовать для перевозки участников мероприятий.