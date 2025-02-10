В Москве закупили отечественные машины с подъемниками для "Социального такси"

Семь новых автобусов малого класса город закупил для нужд "Социального такси". Это отечественные машины с подъемными механизмами, позволяющие с комфортом перевозить маломобильных пассажиров.

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Как рассказал генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул, социальное такси - востребованная в городе услуга почти с момента возникновения в 2017 году.

" С э т о г о в р е м е н и е й в о с п о л ь з о в а л и с ь 2 , 2 м л н п а с с а ж и р о в . И с к а ж д ы м г о д о м ч и с л о п о л ь з о в а т е л е й р а с т е т , - с к а з а л Николай Асаул. - У нас есть возможность групповых перевозок на 60 автобусах малого и большого класса, а также индивидуальные перевозки на легковых автомобилях, которых в парке - 175".

К слову, только с начала этого года "Социальным такси" воспользовались около 16 тысяч человек.

По словам Асаула, транспорт возит клиентов на учебу, работу, в медицинское учреждение и на другие объекты, даже за город, если это нужно.

Однако у услуги есть ряд особенностей. Так, одновременно большое число пассажиров в одном салоне не перевезешь, поэтому максимум в один автобус помещается до 9 маломобильных человек. Чаще используют технику малого класса и возят по 1-3 пассажира с сопровождением.

" В а в т о п а р к е у н а с н е т м а ш и н с т а р ш е т р е х л е т . С е й ч а с и д е т з а м е н а и н о с т р а н н ы х а в т о б у с о в н а о т е ч е с т в е н н ы е , о с н а щ е н н ы е с о в р е м е н н ы м и п о д ъ е м н ы м и у с т р о й с т в а м и , - с к а з а л А с а у л . - М а ш и н ы о с н а щ е н ы к о н д и ц и о н е р а м и , д о п о л н и т е л ь н ы м и с и с т е м а м и о б о г р е в а д л я к о м ф о р т н о й п о е з д к и з и м о й . Н а ч а л и и с п о л ь з о в а т ь н о в и н к и м ы в к о н ц е п р о ш л о г о г о д а . Н а р е к а н и й у н а с н е т " .

Новые автобусы - это "ГАЗели Next" последней модификации: с высокими потолками, удобными ступеньками, более широкими проемами дверей. Но основное их достоинство в подъемном механизме. Он встроен в дверной проем салона. Сделала подъемники, к слову, также отечественная компания из Нижнего Новгорода - "Сила лифта". В сложенном виде конструкция не мешает даже обычному выходу или входу пассажиров и напоминает перевернутую букву "П".

Если нужно конструкцию разложить, водитель автобуса открывает салонную дверь. Затем, выйдя для помощи пассажиру, он нажимает уже на пульте конструкции специальную кнопку. Механизм складывается в ровную просторную платформу с безопасными бортами и поручнями. Если пассажиру нужно войти, платформа также нажатием кнопки опускается до земли. Вкатить инвалидную коляску на такую платформу несложно. Выдерживает платформа 350 кг, ведь инвалидные электрические коляски весят в разы тяжелее, чем обычные с механическим управлением.

Кроме того, нажатием кнопки платформа поднимается до уровня пола автобуса, позволяя коляске спокойно въехать в салон.

" П л а т ф о р м а х о р о ш о в ы д е р ж и в а е т н а г р у з к у , д в и ж е т с я п л а в н о , о т н о с и т е л ь н о б ы с т р о , - р а с с к а з ы в а е т в о д и т е л ь " С о ц и а л ь н о г о т а к с и " М и х а и л Ч е р н е н ь к и й . - С т а ж у м е н я 1 8 л е т , з а э т о в р е м я я м н о г и е к о н с т р у к ц и и п о в и д а л . С к а ж у , ч т о э т о о д н а и з л у ч ш и х . А в п р о ц е с с и и о с т а л с я , п о с к о л ь к у м н е н р а в и т с я о б щ е н и е с л ю д ь м и , в о з м о ж н о с т ь о к а з а н и я п о м о щ и . В д е н ь о б ы ч н о б ы в а е т д о 5 р е й с о в " .

Он добавил, что перевозить в таких автобусах могут до 2-3 маломобильных пассажиров при условии, что только один останется во время поездки в коляске, остальных придется пересадить на просторные кресла.

Помогают в этом также водитель и сопровождающий. В любом случае, все пассажиры пристегиваются ремнями безопасности. Также ремнем крепится и коляска. Как пояснили в Мосгортрансе, в ближайшие годы такие автобусы заменят устаревшие модификации.

Кстати, впереди у "Социального такси" самая ответственная работа, связанная с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подобные автобусы будут использовать для перевозки участников мероприятий.