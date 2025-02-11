Российский аналог Hyundai Creta подорожал

В России подорожал кроссовер Hyundai Creta под брендом Solaris. Модель лишилась версий с двигателем 2.0, а те, что остались, прибавили в цене пять тысяч рублей. Теперь самый дешевый Solaris HC оценивается в 2 миллиона 655 тысяч.

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Компания AGR Automotive Group, которая выпускает автомобили под брендом Solaris, подняла цены на кроссовер HC. В комплектациях с атмосферным двигателем 1.6 модель подорожала на 5 тысяч рублей, пишут «Автоновости дня». После корректировки стоимости начальная версия Prime АТ 2WD оценивается в 2 655 000 рублей, «топовая» Lifestyle AT 4WD — в 3 159 000.

Агрегат 1.6 на кроссоверах с передним приводом выдает 123 лошадиные силы, с полным — на две меньше. Крутящий момент — 151 и 148 Нм соответственно. В трансмиссии Solaris HC используется шестиступенчатая «механика» либо автомат. А вот версий с мотором 2.0 больше нет. Они оснащались только автоматической коробкой и стоили от 2 963 000 до 3 764 000 рублей.

Ранее AGR объявила о запуске системы «Цифровой автомобиль», с помощью которой можно удаленно запустить двигатель, разблокировать/заблокировать двери, включить «аварийку» или клаксон. В приложении можно увидеть текущий пробег, уровень заряда аккумулятора, количество топлива, местоположение машины и детализированный отчет о каждой поездке.