В Россию привезли уникальный "Гелендваген"

В России появился в продаже новый Mercedes-Benz AMG G 63 4×4 Squared за ₽42 млн

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Столичный дилер привез в Россию уникальный внедорожник Mercedes-Benz AMG G 63 4×4 Squared за 42 000 000 руб. Предлагается автомобиль с бензиновым мотором объемом 4,0 литра мощностью 585 л. с.

Уточняется, что у внедорожника есть множество систем комфорта и помощи водителю, многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Версия G 63 4×4 Squared отличается от традиционного Гелендвагена увеличенным клиренсом (до 45 мм) и портальными мостами.

Mercedes-Benz презентовал автомобиль нового поколения в 2022 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Chevrolet Tracker по цене от 1,53 млн рублей.