В гамме кроссоверов Solaris HC стала доступна новая линейка Sportline. Такие машины можно отличить по заднему спойлеру чёрного цвета, пластиковой защитой порогов и хромированной отделкой кузова («блестящими» стали подоконный молдинг, а также решётка радиатора). Ещё одно отличие — увеличиенны до 160 мм дорожный просвет.

Как уточняет издание «Автоновости дня», для Solaris HC Sportline доступна комплектация Comfort: с «механикой» такой автомобиль стоит 2 195 000, а с «автоматом» — 2 295 000 рублей.

В исполнении Elegance предлагается только автоматическая коробка, а цена составляет 2 470 000 рублей. (Для сравнения, «обычный» переднеприводный Solaris HC стоит от 2 655 000 до 3 039 000.)

Из гаммы версий одновременно исчезли автомобили со 149-сильным двухлитровым двигателем, а машины, оснащённые 1,6-литровым двигателем, подорожали на 5000.