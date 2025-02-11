В РФ заметно подешевел Subaru Forester

В РФ привезли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 3 млн рублей

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Японский кроссовер Subaru Forester доступен сейчас на российском рынке по цене от 3 000 000 рублей. В сентябре стоимость кроссовера начиналась от 3 700 000 рублей.

За столько Forester 2024 г. в. привезет под заказ фирма из Владивостока. Это будет праворульный автомобиль в версии STI со 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра, вариатором. Привод полный. У данного экземпляра есть климат-контроль, мультируль, полностью светодиодная оптика.

Другая компания из Владивостока продает аналогичный автомобиль из наличия за 3 800 000 рублей, а в Хабаровске он стоит 4 000 000 рублей.

Варианты с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником с правым рулем доступны под заказ за 3 850 000 рублей. Леворульный вариант стоит от 4 330 000 под заказ до Владивостока и 4 370 000 рублей из наличия в Барнауле. В Перми 150-сильный Forester стоит от 4 690 000 рублей, а в Москве его можно приобрести по цене от 4 990 000 рублей.

Согласно результатам ежегодного исследования «Рейтинги авто года в России», Subaru Forester получил почетное звание самого надежного нового автомобиля на рынке РФ среди всех представленных в стране брендов.