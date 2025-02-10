Цены на Lada Aura в Казахстане оказались на 600 тысяч рублей ниже, чем в России

Цены на новый бизнес-седан Lada Aura в Казахстане значительно ниже, чем в России. По информации портала «Лада.Онлайн», разница в стоимости составляет около 600 тысяч рублей.

« Н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е Lada в Казахстане указывается, что РРЦ Lada Aura в комплектации Premier составляет 10,5 млн тенге (1,98 млн рублей). В России аналогичная версия исполнения бизнес-седана предлагается по цене 2,6 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Таким образом, разница в стоимости нового бизнес-седана в РФ и Казахстане составляет 611,5 тысячи рублей.

Помимо различия в цене, автомобили Lada Aura в Казахстане доступны в двух комплектациях: базовой Premier и улучшенной Status. Расширенная версия Status предлагает дополнительные опции, такие как натуральная кожа и подогрев сидений, что делает ее более комфортной для водителя и пассажиров. Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией.

Новый автомобиль Lada Aura поступил в продажу 30 ноября 2024 года. Президент России Владимир Путин положительно оценил новую модель авто. Он отметил, что тот обладает превосходной управляемостью.