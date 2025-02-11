В России экстренно остановили продажи грузовика Shacman

«Росстандарт» назвал причины, по которым в России введен запрет на продажу грузовых автомобилей Shacman в России.

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« Б ы л о в ы я в л е н о н е с о о т в е т с т в и е т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в S h a c m a n т и п а S X 3 2 5 8 ц е л о м у р я д у о б я з а т е л ь н ы х т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я е м ы х к к о л е с н ы м т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в а м , а и м е н н о в ч а с т и ш у м о в ы х о г р а н и ч е н и й , з а д н и х п р о т и в о п о д к а т н ы х и б о к о в ы х з а щ и т н ы х у с т р о й с т в и т . д . » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в е д о м с т в а .

Отмечается, что Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС) до устранения проблем. В ведомстве сообщили о запрете импорта и реализации таких машин на российском рынке.

В Россию было ввезено 15 тыс. потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2,2 тыс. уже эксплуатируются.

О необходимости жестко проверять китайских автопроизводителей на соответствие их продукции сертификационным требованиям заявил 5 февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

« Н у ж н а б о л е е ж е с т к а я р а б о т а п о с е р т и ф и к а ц и и и п р о в е р к е с о о т в е т с т в и я м а ш и н и з с е р и й н ы х п а р т и й » , — с к а з а л м и н и с т р н а з а с е д а н и и Госсовета РФ.

После этого стало известно, что Генпрокуратура на февраль 2025 года запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющего в России китайский бренд Shacman.

Эта популярная марка ушла из России, но официальные машины по-прежнему продаются

Позже компания «Шакман Моторс» остановила продажи одного из типов грузовиков Shacman на фоне его возможного несоответствия требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что сотрудники Минобороны РФ начали пользоваться китайскими седанами Kaiyi E5.