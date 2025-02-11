В Подмосковье перестроили пункт пропуска на трассе М-4

В Подмосковье пункт оплаты на трассе М-4 «Дон» получил новое оборудование. В ходе выполнения работ на объекте было установлено новое программное обеспечение, а также обновлено оборудование. Эти «ворота» являются самым большим по интенсивности трафика на всей платной магистрали: они включают 29 полос, а по итогам 2024 года через него совершено 17,2 миллиона проездов.

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Для ускорения оплаты и повышения пропускной способности на участке оборудовали полосы нескольких типов. Притом часть являются реверсивными, что позволяют менять конфигурацию и способы оплаты, учитывая загруженность пункта.

Так, по технологии быстрого проезда (fast lane), где расчёт осуществляется исключительно транспондером, на постоянной основе работают 11 полос, но при увеличении трафика их количество может увеличиваться до 17.

Отдельно теперь выделено до десяти полос, которые могут принимать оплату только банковскими картами без участия кассира — там установлены аппараты для приёма платежей.

А вот кабинки кассиров-операторов сохранены лишь на восьми полосах. Все эти решения должны отделить поток тех, кто предпочитает наличную оплату, и заметно ускорить проезд.

Между тем, эксперт пояснил, почему на трассе М-11 «Нева» отменили «правило двух часов»: госкомпания «Автодор» вскоре откажется от нашумевшей «меры наказания».