Одним из совладельцев Aurus неожиданно стал КамАЗ. Челнинский автогигант вошел в капитал отечественного премиум-бренда с долей 0,5 процента. Изменения в Едином государственном реестре юридических лиц обнаружил «Интерфакс». В прошлом владельцем аналогичной доли был Sollers, но в апреле 2024 года холдинг продал все акции компании «Хит Моторз Рус» и остался индустриальным партнёром. Точный состав собственников ООО «Аурус» сейчас не раскрывается.

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В 2024 году основными акционерами Aurus были ФГУП НАМИ (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), а доля 0,5% принадлежала «Хит Моторз Рус». Владельцем 99% «Хит Моторз Рус» является казахстанская компания High End Assembly Technologies Motors, а 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру — гендиректору автозавода «Москвич» и бывшему главе проекта КамАЗ К5. Челнинский автогигант утверждает, что не является участником «Хит Моторз Рус».

В прошлом году предполагалось, что КамАЗ может помочь Aurus перезапустить бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге. Однако производство «Аурусов» в Северной столице оказалось невозможно без китайского партнёра. По неофициальным данным, концерн FAW отказался от сотрудничества из-за санкционных рисков. Планы перезапуска завода Toyota остаются в силе, но сроки не называются.

В настоящий момент автомобили Aurus выпускаются на мощностях НАМИ в Москве и в Елабужском районе Республики Татарстан. В столице выполняют все спецзаказы, а конвейер недалеко от Набережных Челнов работает только с небронированными машинами — седанами и кроссоверами. Обновлённый Aurus Senat может прописаться в Татарстане в конце года.