Названа средняя стоимость автомобиля с пробегом в РФ

В России по итогам 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,18 млн рублей, что на 13% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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« С р е д н е в з в е ш е н н а я ц е н а л е г к о в о г о а в т о м о б и л я с п р о б е г о м р а с т е т н а п р о т я ж е н и и п о с л е д н и х п я т и л е т , н о в п о с л е д н и е д в а г о д а е е р о с т з а м е д л я е т с я . Т а к , в 2 0 2 0 г о д у о н а у в е л и ч и л а с ь н а 1 0 % , в 2 0 2 1 - м – н а 2 2 % , в 2 0 2 2 - м – н а 3 3 % , в 2 0 2 3 - м – н а 1 7 % , а т е п е р ь у ж е н а 1 3 % » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и а г е н т с т в а .

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, когда выгодно купить автомобиль в 2025 году.