В РФ привезли Toyota Highlander

В ходе мониторинга классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить объявление о продаже Toyota Highlander. Владелец заявляет, что автомобиль уникальный - в РФ такой один.

© Российская Газета

Владелец пишет, что автомобиль является "дилерским", что бы это ни значило. Отмечается при этом, что Toyota Highlander - "не Китай" и "не Америка". Правда, по VIN-коду большой кроссовер был произведён именно в США.

Подробностей о составе комплектации нет, кроме того, что авто укомплектован 249-сильным мотором 2.4 литра и автоматической трансмиссией, привод - полный. Официально в РФ модель с таким силовым агрегатом не поставлялись, поэтому эта пара опять же говорит о том, что у Хайлендера американское происхождение. В США турбочетвёрка 2.4 серии T24S появилась в 2022 году, придя на смену атмосферному V6. А вот отдача у мотора в Штатах больше заявленной в объявлении - 269 л.с.

Ещё одна неточность в объявлении - год выпуска: заявлено, что авто произведён в 2025 году, однако информация разнится с данными в ПТС.

Цена автомобиля в объявлении - 10 млн рублей. Для сравнения, купить Tank 700 у официальных дилеров можно начиная от 9,5 млн рублей.