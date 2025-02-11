На «Госуслугах» появилась новая функция для автовладельцев

В мобильном приложении «Госуслуг» появилась функция, позволяющая сообщить владельцу автомобиля о проблемах с его машиной. Сообщения анонимные, пишет РИА Новости.

Новая опция позволяет предупредить владельца, что у его автомобиля открыто окно, не выключены фары, сработала сигнализация или спустило колесо. Также можно сообщить о том, что машину забирает эвакуатор или о ДТП с ее участием. Можно направить владельцу и уведомление о том, что автомобиль загораживает проезд.

Для отправки такого уведомления необходимо перейти в раздел «Транспорт права» и выбрать «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». В открывшемся окне нужно будет указать регистрационный номер автомобиля.

При этом адресат получит анонимное уведомление, в котором будут данные о локации.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил ввести для маркетплейсов обязательство проверять через «Госуслуги» возраст покупателя перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых. С соответствующей инициативой он решил обратиться в Роскомнадзор.