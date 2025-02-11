В Россию привезли внедорожник Infiniti QX80

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов, один из столичных автосалонов привез в Россию Infiniti QX80 2025 года.

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Новинка представляет из себя полноразмерный внедорожник третьего поколения. Автомобили других генераций ранее уже были представлены на рынке РФ и пользовались популярностью.

Отличительной чертой обновленной модели можно назвать многоэлементную светодиодную оптику, утопленные в кузов дверные ручки и светодиодную заднюю панель в ширину всего кузова. Под капотом QX80 находится шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом объемом 3,5 литра и заявленной мощностью в 450 лошадиных сил.

По заверению автосалона, автомобиль представлен в максимальной комплектации и цена на него составляет внушительные 23 700 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о том, что в РФ стартовали продажи новых пикапов Dodge Ram.