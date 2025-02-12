Названо идеальное время для покупки автомобиля

Россиянам не следует тянуть с покупкой автомобиля, зимне-весенний сезон является идеальным временем для приобретения машины. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Глава аналитического агентства Сергей Целиков предупреждает, что рост цен на новые автомобили в России в 2025 году никуда не денется. К началу июля, спрогнозировал он, машины в дилерских центрах подорожают как минимум на 10 процентов. На этом фоне сейчас, по его мнению, наступило «время покупателя».

« Е с л и п р и ш л о в р е м я д л я с м е н ы а в т о м о б и л я н а н о в ы й , т о т е к у щ и й з и м н е - в е с е н н и й с е з о н п о д х о д и т и д е а л ь н о » , — р е з ю м и р о в а л о н .

Схожее мнение высказал глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. В настоящее время, по его словам, покупатели могут сэкономить 100-300 тысяч рублей в зависимости от суммы чека. Дилерские центры сейчас предоставляют скидки и выгодные спецпредложения, которые, скорее всего, продлятся до конца марта.

« С е й ч а с — о т л и ч н о е в р е м я , ч т о б ы п р и о б р е с т и м а ш и н у » , — з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Впрочем, советы аналитиков россиянам не откладывать покупку машины в долгий ящик могут быть связаны в том числе с серьезными масштабами затоваривания на внутреннем рынке. На этом фоне дилерам сейчас выгодно убеждать граждан поспешить с покупкой авто, чтобы побыстрее избавиться от накопившейся техники на складах.

Ранее Целиков оценил масштабы затоваривания на российском рынке примерно в 500 тысяч машин. При этом подавляющую часть накопленных объемов, по его словам, составили китайские модели (400 тысяч). В то же время источник издания РБК говорил о еще больших масштабах. Он утверждал, что в начале января на складах скопились рекордные 700 тысяч новых машин.