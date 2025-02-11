SWM опроверг скорый уход из России

SWM пообещал не уходить из России и анонсировал новинки. Российский офис Shineray опроверг слухи об уходе своей «дочки» SWM из РФ из-за слабого спроса и долгов. Марка, которая производит автомобили на мощностях калининградского «Автотора», остается и намерена укрепить позиции в бюджетном сегменте. Запланированы и новинки — новая модель G03F и рестайлинговый флагман G01F.

Кроссовер G03F находится на финальной стадии сертификации, сказал генеральный директор компании Shineray Motors Rus Вячеслав Галузинский. Запуск модели, также известной как Big Tiger, уже не раз откладывали: она должна была дебютировать в 2024 году.

Вседорожник длиной 4,6 метра с пяти- либо семиместным салоном займет нишу между G01 и G05 Pro. Ему положены 1,5-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил и пятиступенчатая «механика» либо гибридная установка на базе того же агрегата со 143-сильным электродвигателем на передней оси. Для России готовили оба варианта. Новый срок премьеры — май-июнь 2025 года.

Кроме этого, в ближайшее время SWM обещает обновить флагманскую модель G01F, которая получит переоформленный интерьер и новый силовой агрегат.

Сейчас в линейке бренда в России три модели — среднеразмерные кроссоверы G01, G01F и G05Pro. Их собирают на «Автоторе» с 2023 года. В прошлом году SMW удалось продать только 1,7 тысячи автомобилей, а в феврале 2025-го машины начали распродавать с огромными скидками, доходящими до почти 900 тысяч рублей.