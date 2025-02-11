В России начали рекламировать электрические самосвалы

В России начали рекламировать четырехосные электрические самосвалы Yutong D610E

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В Рунете начали появляться рекламные объявления о продаже тяжелых грузовиков Yutong, хотя эта компания известна в России, прежде всего, своим автобусами, которые продаются весьма успешно. Но Yutong D610E – продукт совершенно иной: это самосвал с чисто электрической силовой установкой.

Источник обращает внимание, что заказчиком рекламы выступает не российский дистрибьютор бренда, а именно головная компания в Китае – ссылки ведут на центральный сайт Yutong Truck, имеющий теперь полноценную страницу модели на русском языке. Впрочем, на ней присутствуют характерные ляпсусы вроде фраз «сильная мощность» и «золотая силовая цепь».

При этом, как выяснил «За рулем», такие машины уже вполне можно приобрести в России: некоторые компании ввозят грузовые «электрички» по параимпорту и реализуют по цене около 7,5 млн рублей. Правда, на момент публикации заметки, уже после первых известий о запуске официальной рекламной кампании, ценники у частных фирм, торгующих грузовиками, сменились на табличку «цена по запросу».

Чем же располагает Yutong D610E, что заставляет компанию пробовать импортировать его в РФ? Согласно информации на официальном сайте производителя, основное назначение машины – это транспортировка отходов городского строительства и перевозка на короткие расстояния на территории завода.

Среди преимуществ называются эффективная рекуперация энергии и высокий КПД движка (более 97,5%) при изрядной отдаче (610 л.с., 3000 Нм) – и, как следствие, энергосбережение, снижение транспортных расходов, эффективность процессов. Указывается, что грузовики используют «новые источники энергии» (то самое ноу-хау от CATL?), с более компактными ячейками и ресурсом до 1,5 млн км, а в ТХ автомобиля указано, что батареи – литий-железо-фосфатные, емкость – 396 кВт*ч... Как думаете, будет у нас спрос на такие машины?