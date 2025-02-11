Гаишников обяжут предупреждать об эвакуации машин

Полицейских обяжут предупреждать россиян об эвакуации их машин. Сотрудников Госавтоинспекции и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) хотят обязать пользоваться новым функционалом портала Госуслуги, который предполагает отправку сообщений автомобилистам в ряде ситуаций, в том числе что их машину планируется переместить на штрафстоянку. С соответствующим предложением выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

« Д о п о л н и т е л ь н о н а п р а в л ю п и с ь м о в МВД России и МАДИ Москвы, в связи с появившейся опцией. Для того, чтобы сотрудники полиции в рамках поручения руководства, которые принимают решение об эвакуации, используя данный сервис, тоже могли информировать», — пояснил депутат.

Помимо этого, политик призвал водителей и пешеходов не проходить мимо и предупреждать водителей, что их машину планируют увезти «зелёные крокодилы».

« С е г о д н я в ы п о м о г л и , з а в т р а п о м о г у т в а м . Н а п о м и н а ю , ч т о э в а к у а ц и я — о б е с п е ч и т е л ь н а я м е р а , э т о н е н а к а з а н и е . З а н а р у ш е н и е п р а в и л п а р к о в к и п р е д у с м о т р е н ш т р а ф , а э в а к у а ц и я — э т о п р о ц е д у р а у с т р а н е н и я п р а в о н а р у ш е н и я . М н о г и е р а н ь ш е р а з м е щ а л и н а с т е к л е а в т о в и з и т к и , ч т о б ы п р о х о ж и е м о г л и п о з в о н и т ь и в о д и т е л ь м о г в о в р е м я п р и й т и и м а ш и н у з а б р а т ь » , — п о д ч е р к н у л Нилов.

Машины эвакуируют не только за неправильную парковку

Также он напомнил, что на сегодняшний день на рассмотрение внесён законопроект, подразумевающий обязательное информирование владельца транспортного средства до начала эвакуации. Заниматься этим должны сотрудники ведомств, ответственные за перемещение.

« Т е п е р ь э т о я в л я е т с я д о п о л н и т е л ь н ы м а р г у м е н т о м п р и н и м а т ь н а ш з а к о н о п р о е к т о б о б я з а т е л ь н о м и н ф о р м и р о в а н и и в л а д е л ь ц а т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а д о л ж н о с т н ы м и л и ц а м и п е р е д э в а к у а ц и е й . Ч т о б ы и н ф о р м а ц и я о п р е д с т о я щ е й э в а к у а ц и и б ы л а д о с т у п н а , б ы л о о п р е д е л е н о в р е м я — 1 0 м и н у т , в т е ч е н и е к о т о р о г о в о д и т е л ь д о л ж е н п о я в и т ь с я и м а ш и н у п е р е с т а в и т ь . В п р о т и в н о м с л у ч а е э в а к у а ц и я б у д е т п о л н о с т ь ю з а к о н н а » , — з а к л ю ч и л д е п у т а т .

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