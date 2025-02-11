Гаишников обяжут предупреждать об эвакуации машин

Полицейских обяжут предупреждать россиян об эвакуации их машин. Сотрудников Госавтоинспекции и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) хотят обязать пользоваться новым функционалом портала Госуслуги, который предполагает отправку сообщений автомобилистам в ряде ситуаций, в том числе что их машину планируется переместить на штрафстоянку. С соответствующим предложением выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
«Дополнительно направлю письмо в МВД России и МАДИ Москвы, в связи с появившейся опцией. Для того, чтобы сотрудники полиции в рамках поручения руководства, которые принимают решение об эвакуации, используя данный сервис, тоже могли информировать», — пояснил депутат.
Помимо этого, политик призвал водителей и пешеходов не проходить мимо и предупреждать водителей, что их машину планируют увезти «зелёные крокодилы».
«Сегодня вы помогли, завтра помогут вам. Напоминаю, что эвакуация — обеспечительная мера, это не наказание. За нарушение правил парковки предусмотрен штраф, а эвакуация — это процедура устранения правонарушения. Многие раньше размещали на стекле автовизитки, чтобы прохожие могли позвонить и водитель мог вовремя прийти и машину забрать», — подчеркнул Нилов.
Машины эвакуируют не только за неправильную парковку
Также он напомнил, что на сегодняшний день на рассмотрение внесён законопроект, подразумевающий обязательное информирование владельца транспортного средства до начала эвакуации. Заниматься этим должны сотрудники ведомств, ответственные за перемещение.
«Теперь это является дополнительным аргументом принимать наш законопроект об обязательном информировании владельца транспортного средства должностными лицами перед эвакуацией. Чтобы информация о предстоящей эвакуации была доступна, было определено время — 10 минут, в течение которого водитель должен появиться и машину переставить. В противном случае эвакуация будет полностью законна», — заключил депутат.
Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ