Внедорожный Porsche 911 Dakar станет гибридом

Обновлённый Porsche 911 Dakar получит гибридную силовую установку. Внедорожное купе дебютирует до конца 2025 года и тоже будет выпущено ограниченным тиражом. По всей видимости, также стоит ждать пересмотра стандартного оснащения и, возможно, улучшения разгонных и внедорожных характеристик.

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Внедорожный 911 Dakar вернётся в линейку Porsche, но в техническом плане будет заметно отличаться от предшественника. По данным британского Autocar, рестайлинговое купе получит гибридную силовую установку от 911 Carrera GTS и по аналогии с дореформенным спорткаром выйдет ограниченным тиражом. Первая партия 911 Dakar насчитывала 2500 машин. На их постройку у Porsche ушло два года, а вот так выглядел финальный экземпляр.

© Porsche

По сравнению с исходным Carrera GTS дорожный просвет у 911 Dakar на 50 миллиметров выше, причем регулируемые амортизаторы позволяют поднять кузов еще на 30 миллиметров и двигаться так со скоростью до 170 километров в час. На купе стоят активные стабилизаторы поперечной устойчивости, задний подруливающий механизм, алюминиевые буксировочные проушины, а на крышу выведена 12-вольтовая розетка для дополнительной светотехники.

© Porsche

Под капотом — «битурбошестерка» 3.0 мощностью 480 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента, сопряженная с восьмиступенчатым «роботом» PDK. Привод у 911 Dakar полный, но со своими настройками. В свою очередь, 911 Carrera GTS в кузове 992.2, который якобы поделится с обновленным 911 Dakar техникой, использует установку T-Hybrid на базе «оппозитника» 3.6.

© Porsche

Двигатель оснащен одним турбокомпрессором, на валу которого, между турбинным и компрессорным колёсами, сидит компактный электромоторчик (15 л.с.). Еще один электромотор (54 л.с., 150 Нм) интегрирован в коробку-«робот» PDK. Комбинированная отдача — 541 сила и 610 Нм. С места до ста заднеприводный 911 Carrera GTS за три секунды ровно, тогда как 911 Dakar требуется 3,4 секунды.