Стало известно, где будут штрафовать громкие авто

Первые автоматические шумомеры для привлечения к ответственности за нарушения уровня шума установят в районе Патриарших прудов, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егора Чернова.

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« Ч т о к а с а е т с я о б я з а т е л ь н ы х м е с т у с т а н о в к и – к о н е ч н о ж е , П а т р и а р ш и е п р у д ы , н е б е з ы з в е с т н о е м е с т о . И м ы т е с т и р о в а н и е к о м п л е к с а н а ч и н а л и и м е н н о с э т о г о м е с т а » , — с к а з а л Чернов.

Шумомеры также будут устанавливаться в заявительном порядке.

С 2021 года специалисты ЦОДД исследовали допустимый уровень шума от транспортных средств, а также проверяли комплекс. Теперь он поможет бороться с громкими автомобилями и мотоциклами. Новый комплекс «Эфир» умеет фиксировать диапазон от 60 дБ до 120 дБ, а также успешно выдерживает температуру от -45 °C до 45°C.

Для того чтобы начать штрафовать на основе полученных данных нарушителей, нужны поправки к КоАП РФ. Сейчас они дорабатываются. Штраф для шумных автомобилей и мотоциклов составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, новый комплекс позволит повысить уровень комфорта жизни в столице.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые в России начали штрафовать водителей шумных авто.