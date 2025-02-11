Дистрибьютором Xiaomi в России выступит компания Sinomach Auto, поставляющая на наш рынок автомобили марок Oting и Rox. По крайней мере, на это позволяют надеяться достигнутые между Xiaomi и Sinomach договорённости по продвижению автомобилей на международных рынках.

Официально о том, что Sinomach будет поставлять автомобили Xiaomi в Россию, не объявлено, только намёк: компания-импортёр анонсировала появление третьего бренда в своём портфеле.

Поставки "Сяоми" силами Sinomach позволят российским клиентам получить техподдержку, гарантию, русификацию и сервис.

Xiaomi выходит на рынок электромобилей с новым SU7

В настоящее время Xiaomi продаёт только одну модель - фастбек SU7. В КНР автомобиль стоит от 216 тысяч юаней (2,86 млн рублей), в РФ машины, привезённые по параллельному импорту, продают от 4,5 млн рублей.

В этом году ожидается премьера кроссовера Xiaomi YU7.