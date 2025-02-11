В Россию привезли BMW X3 четвертого поколения

Как выяснила "Российская газета", сразу в трех автосалонах страны в продажу поступили баварские кроссоверы X3 четвертого поколения с заводским индексом G45.

© Российская Газета

Сама линейка модели крайне популярна на территории РФ и часто используется в качестве семейного автомобиля. Новое поколение начало производиться с конца прошлого года.

Три новых BMW X3 представлены в салонах с двумя типами моторов: это двухлитровая дизельная версия мощностью 197 лошадиных сил и бензиновая двухлитровая версия мощностью в 190 л.с. Обе дизельные версии приехали в РФ из Германии, а бензиновая машина поступила на отечественный рынок из Китая. Как сообщают продавцы, на все транспортные средства уже получены электронные паспорта и уплачен утильсбор.

Цена на бензиновый кроссовер составляет 9 990 000 рублей, а дизельные машины обойдутся в 11 300 000 и 12 300 000 соответственно.