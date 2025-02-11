XCite объявил скидки на машины в феврале

В феврале автомобили XCite можно купить со скидкой. Российский производитель объявил спецпредложение, которое распространяется на собранные в Санкт-Петербурге кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8. Действовать оно будет в течение всего месяца.

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Так, получить скидку при покупке любого пакетника можно получить скидку в размере 300 000 рублей. Для этого нужно сдать старый автомобиль в трейд-ин и оформить кредит через фирменные программы XCite Finance и XCite Finance Plus.

Помимо этого, для паркетников российского производства действует специальная программа кредитования, позволяющая оформить займ на X-Cross 7 за 11 500 рублей в месяц, а на X-Cross 8 в комплектации Enjoy — за 13 500 рублей в месяц.

В конце прошлого года бывший завод Nissan в Петербурге скорректировал производственные планы. Генеральный директор ООО «Автозавод Санкт-Петербург» Иван Миронов сообщил, что до конца этого года на предприятии будет собрано около 20 тысяч автомобилей под брендом Xcite.

Помимо этого, «Автозавод Санкт-Петербург» зарегистрировал новый логотип. Лого может напоминать фирменный знак японской премиум-марки Infiniti, но есть один важный нюанс: если внимательно присмотреться, в овал вписан культовый символ Северной столицы — разводной мост. Логично предположить, что автор замысла хотел подчеркнуть региональную принадлежность предприятия.