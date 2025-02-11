Tesla хочет запустить беспилотные такси летом

Маск пообещал запустить сервис роботакси летом. В конце января глава Tesla Илон Маск сказал инвесторам, что платные поездки на автономном такси будут доступны уже в июне 2025 года. Как пишет Reuters, для запуска выбрали Остин, штат Техас, где власти не ограничивают использование беспилотников на дорогах общего пользования. Это резко отличается от политики Калифорнии, где тестировали свои автономные такси General Motors и Alphabet.

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Техас придерживается политики невмешательства в том, что касается регулирования эксплуатации беспилотников. Компании, занимающиеся такими машинами, могут свободно выпускать их на дороги. Условия мягкие: автомобили должны быть зарегистрированы, застрахованы и оснащены видеорегистраторами. Ответственность в случае аварии, однако, будет нести производитель.

Маск обещает представить полноценную систему автономного вождения уже 10 лет. В последнее время обещания звучат все чаще, несмотря на то, что самый продвинутый автопилот Tesla — Full Self-Driving — все еще не оправдывает свое название.

О самом такси подробностей пока нет. Возможно, свет увидит CyberCab, представленный осенью прошлого года и не понравившийся инвесторам. Однако его Tesla собиралась запустить в серию не раньше 2027 года.

Что касается цены поездки, то Маск обещал, что она будет не дороже билета на автобус.