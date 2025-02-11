В РФ фиксируют снижение штрафов с видеокамер

В России замедлилась динамика штрафов за нарушения ПДД с дорожных видеокамер

Прирост числа штрафов за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), вынесенных с помощью стационарных комплексов фотовидеофиксации, замедлился в России по итогам 2024 года и составил всего 7,2%. В период с 2019 по 2023 годы эта динамика была в пределах 10-20% в год. Такие данные обнародовали в МВД РФ.

Всего за прошлый год вынесено 237 млн постановлений.

« П р и р о с т ш т р а ф н ы х п о с т а н о в л е н и й з а м е д л и л с я и з - з а з а п у с к а с 1 с е н т я б р я 2 0 2 4 г о д а м а с ш т а б н о й р е ф о р м ы с и с т е м ы ф о т о в и д е о ф и к с а ц и и » , – п и ш у т С М И с о с с ы л к о й н а о п р о ш е н н ы х э к с п е р т о в .

Размещение камер, а также правила их обозначений на дорогах произведено в рамках изменений в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности». При этом в некоторых регионах отключили и демонтировали часть камер из-за несоответствия новым требованиям.

Эксперты подчеркивают, что из-за нововведений у властей субъектов РФ возникли сложности с согласованием мест установки комплексов фото- и видеофиксации. Основные очаги аварийности ранее «прикрытые» дорожными камерами, заменили на новые, но их стало меньше.

До 1 сентября 2024 года операторы фотовидеофиксации занимались инвентаризацией и перестановкой комплексов, на этом фоне динамика вынесения штрафов по итогам года сократилась, объяснили в экспертном сообществе.