В Москве за нестандартный глушитель хотят лишать водительских прав. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова выступила с инициативой резкого усиления ответственности для водителей за превышение уровня шума. По её словам, даже введение штрафов в столице не остановит нарушителей, так что нужно сразу начать лишать автомобилистов и мотоциклистов прав.
«Я так думаю, мы посмотрим потом на правоприменение этого закона (штрафов за шумный выхлоп и громкую музыку в ночное время — прим. ред.). Если это не будет воздействовать, то, может быть, и лишать права вождения средства передвижения. Это как такой жёсткий совсем вариант», — заявила чиновница.
Ранее сообщалось, что в Москве дорожные камеры начнут штрафовать за новое нарушение. В ближайшее время на столичных дорогах появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений «Эфир». Главной их особенностью станет наличие четырёх микрофонов, которые смогут обнаруживать в потоке шумные транспортные средства. «Письмо счастья» водителям будет приходить за доработанный глушитель или слишком громкую музыку.
Тем временем в Санкт-Петербурге шумный выхлоп обернулся аннулированием регистрации машин. Инспекторы ГИБДД из северной столицы провели рейд, в ходе которого особое внимание обращали на излишне громкий транспорт. В итоге за неделю гаишники проверили 560 единиц техники, а часть водителей привлекли к административной ответственности.
Тем временем эксперт назвал рост автоштрафов в 50 раз слишком радикальной мерой. В Мосгордуме предложили резко увеличить размер штрафов для владельцев шумного транспорта. По мнению депутата Романа Крастелева, санкции нужно усилить сразу в 50 раз — с нынешних 500 до 25 000 рублей. Однако, по мнению руководителя объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова, эта мера слишком радикальна для рядовых граждан.