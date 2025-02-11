В Москве за нестандартный глушитель хотят лишать водительских прав. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова выступила с инициативой резкого усиления ответственности для водителей за превышение уровня шума. По её словам, даже введение штрафов в столице не остановит нарушителей, так что нужно сразу начать лишать автомобилистов и мотоциклистов прав.

« Я т а к д у м а ю , м ы п о с м о т р и м п о т о м н а п р а в о п р и м е н е н и е э т о г о з а к о н а ( ш т р а ф о в з а ш у м н ы й в ы х л о п и г р о м к у ю м у з ы к у в н о ч н о е в р е м я — п р и м . р е д . ) . Е с л и э т о н е б у д е т в о з д е й с т в о в а т ь , т о , м о ж е т б ы т ь , и л и ш а т ь п р а в а в о ж д е н и я с р е д с т в а п е р е д в и ж е н и я . Э т о к а к т а к о й ж ё с т к и й с о в с е м в а р и а н т » , — з а я в и л а ч и н о в н и ц а .

Ранее сообщалось, что в Москве дорожные камеры начнут штрафовать за новое нарушение. В ближайшее время на столичных дорогах появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений «Эфир». Главной их особенностью станет наличие четырёх микрофонов, которые смогут обнаруживать в потоке шумные транспортные средства. «Письмо счастья» водителям будет приходить за доработанный глушитель или слишком громкую музыку.

Тем временем в Санкт-Петербурге шумный выхлоп обернулся аннулированием регистрации машин. Инспекторы ГИБДД из северной столицы провели рейд, в ходе которого особое внимание обращали на излишне громкий транспорт. В итоге за неделю гаишники проверили 560 единиц техники, а часть водителей привлекли к административной ответственности.

Тем временем эксперт назвал рост автоштрафов в 50 раз слишком радикальной мерой. В Мосгордуме предложили резко увеличить размер штрафов для владельцев шумного транспорта. По мнению депутата Романа Крастелева, санкции нужно усилить сразу в 50 раз — с нынешних 500 до 25 000 рублей. Однако, по мнению руководителя объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова, эта мера слишком радикальна для рядовых граждан.