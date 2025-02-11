Электрокроссовер Hyundai Casper получит «внедорожную» версию

Компания Hyundai представил миникроссовер Casper Electric Cross с багажником на крыше. В Южной Корее дебютировала кросс-версия электрического Casper Electric — крошечного кроссовера Hyundai с 3,6-метровым кузовом, известного в Европе под именем Inster. Casper Electric был представлен летом прошлого года, а теперь к выходу на рынок готовят «внедорожный» вариант с защитой кузова, новыми колесными дисками и дополнительным багажником.

© Motor.ru

От обычного «батарейного» Casper новинку отличают серебристые защитные пластины, накладки на пороги и 17-дюймовые колесные диски нового дизайна. По умолчанию такому кроссоверу положены багажник на крыше, светодиодная оптика и матовый зеленый кузов. Кроме того, в кросс-версии кроссоверу обновили графику фонарей.

В двухцветном салоне зеленый оттенок вторит экстерьеру, а дополняют декор неоновые вставки. В остальном салон такой же, как у обычного Casper, с отдельно стоящим экраном по центру и множеством физических кнопок.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Electric Cross оборудован более мощным мотором на передней оси, выдающим 115 сил вместо 96. Крутящий момент прежний — 147 Нм. Батарея тоже нестандартная: ее емкость составляет 49 киловатт-часов вместо 42, а запас хода равен 285 километрам. Зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов можно за полчаса.

Продажи в Южной Корее стартуют сегодня, стоимость — 31,9 миллиона вон, или 2,1 миллиона рублей.

Недавно Hyundai представил пару тук-туков на электротяге. Трех- и четырехколесный концепты, названные E3W и E4W соответственно, созданы для Индии, оснащены электрическими установками и разными «фишками», повышающими комфорт.