SWM готовит новый кроссовер для РФ

Россияне смогут купить SWM G03F в 2025 году. Китайский производитель сообщил, что в ближайшее время в России стартуют продажи нового кроссовера, сборка которого, как ожидается, будет налажена на калининградском «Автоторе». Как сообщил глава компании Shineray Motors Rus Вячеслав Галузинский, на сегодняшний день модель находится на финальной стадии сертификации.

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Технические характеристики, а также подробности об оснащении новинки пока не раскрываются. Однако топ-менеджер уточнил, что она привлечёт новых покупателей, причём не только граждан, но и корпоративных клиентов.

Продажи SWM G03F на российском рынке начнутся в конце мая или начале июня 2025 года.

Помимо этого, в ближайшее время в нашей стране появится рестайлинговый паркетник G01F. Модель обзаведётся спортивным обвесом с интегрированным в задний бампер диффузором, спойлером на крышке багажника и двумя патрубками выхлопной системы.

В движение автомобиль приводит 1,5-литровый турбомотор с отдачей 139 сил, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод — передний.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время из России может уйти китайский бренд SWM. По предварительным данным, как минимум 8 месяцев российский дистрибьютор не ведёт никакой маркетинговой деятельности. При этом SWM обладает большим запасом машин на своих складах, поэтому сейчас на автомобили действуют солидные скидки.