Вьетнамский VinFast готовит дешевые электрокары для такси

Дешевые вьетнамские электрокары VinFast поступят в такси. Марка VinFast активно развивается на локальном рынке: анонсировано появление целого семейства коммерческих моделей, ориентированных на таксопарки и сервисы каршеринга. Всего запланировано четыре машины, две из которых будут представлять собой вариации существующих электрокаров, а еще две — полноценные новинки.

© Motor.ru

Одна из новинок получит имя Minio Green. Это будет субкомпактный трехдверный хэтчбек, который выступает в том же классе, что и китайский Wuling Mini EV. Длина электрокара составит всего три метра при колесной базе два метра, а в движение его будет приводить 27-сильный электромотор, установленный на задней оси. Емкость батареи не раскрыта, но известно, что на выбор предложат две версии с запасом хода 120 и 180 километров. Максимальная скорость VinFast Minio Green — 85 километров в час.

Предполагается, что на вьетнамском рынке электрохэтч выступит альтернативой мопедам.

© VinFast

© VinFast

© VinFast

А вот кроссовер VinFast Limo Green, напротив, получился крупным: длина равна 4,73 метра, ширина — 1,87 метра, а высота — 1,69 метра. В салоне три ряда сидений и он рассчитан на семь человек. Единственный электромотор установлен на передней оси. Больше подробностей появится ближе к запуску, который запланирован на этот год.

В коммерческое семейство войдет и хэтчбек VinFast Herio Green, который построят на базе VF5. От «донора» версия для такси и каршеринга отличается только более скромным оснащением, а все остальное, от дизайна до 136-сильного мотора, будет таким же, как у VF5.

То же самое произойдет и с VinFast VF e34 — его превратят в коммерческий Nerio Green, с тем лишь отличием, что «гражданский» вариант уже не выпускается.