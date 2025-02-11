Более трети россиян планируют покупку автомобиля в 2025 году

Аналитики «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что 36% россиян планируют приобрести автомобиль в 2025 году, при этом 15% хотели бы купить машину без пробега. RT ознакомился с результатами опроса.

Опрос показал, что самой распространённой причиной для покупки автомобиля является желание получить более современное авто с другими характеристиками — об этом заявили 33% участников опроса.

« Н а в т о р о м м е с т е п о п о п у л я р н о с т и о к а з а л а с ь п л а н о в а я з а м е н а и с п о л ь з у е м о г о а в т о м о б и л я ( 2 3 % ) . Е щ ё 2 2 % р а с с к а з а л и , ч т о п л а н и р у ю т в з я т ь с в о й п е р в ы й а в т о м о б и л ь , а 1 7 % н а з в а л и п р и ч и н о й т о , ч т о н у ж н о л и б о п р и о б р е т а т ь н о в у ю м а ш и н у , л и б о в к л а д ы в а т ь с я в р е м о н т т о й , к о т о р а я у ж е н а х о д и т с я в с о б с т в е н н о с т и » , — о т м е ч а е т с я в и с с л е д о в а н и и .

Кроме того, эксперты сообщили о лидерских позициях внедорожников и кроссоверов в России: 46% респондентов хотели бы купить ТС именно в таком кузове.

« Н а в т о р о м м е с т е п о п о п у л я р н о с т и о к а з а л и с ь с е д а н ы ( 2 8 % ) , а н а т р е т ь е м — у н и в е р с а л ы ( 2 5 % ) » , — д о б а в и л и в к о м п а н и и .

Отмечается, что в среднем респонденты хотели бы приобрести машину за 2,03 млн рублей.

Как пояснили специалисты, самым значимым параметром при выборе, помимо стоимости, стали практичность и комфортность автомобиля, включая размер салона и багажника, наличие климат-контроля и так далее — этот фактор назвали 55% опрошенных.

Второе и третье место по популярности заняли стоимость владения авто и его технические характеристики (по 52%), заявили аналитики.

Всего в исследовании приняли участие более 10 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что в России создали многофункциональную платформу для автопутешественников.