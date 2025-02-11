Более трети россиян планируют покупку автомобиля в 2025 году
Аналитики «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что 36% россиян планируют приобрести автомобиль в 2025 году, при этом 15% хотели бы купить машину без пробега. RT ознакомился с результатами опроса.
Опрос показал, что самой распространённой причиной для покупки автомобиля является желание получить более современное авто с другими характеристиками — об этом заявили 33% участников опроса.
«На втором месте по популярности оказалась плановая замена используемого автомобиля (23%). Ещё 22% рассказали, что планируют взять свой первый автомобиль, а 17% назвали причиной то, что нужно либо приобретать новую машину, либо вкладываться в ремонт той, которая уже находится в собственности», — отмечается в исследовании.
Кроме того, эксперты сообщили о лидерских позициях внедорожников и кроссоверов в России: 46% респондентов хотели бы купить ТС именно в таком кузове.
«На втором месте по популярности оказались седаны (28%), а на третьем — универсалы (25%)», — добавили в компании.
Отмечается, что в среднем респонденты хотели бы приобрести машину за 2,03 млн рублей.
Как пояснили специалисты, самым значимым параметром при выборе, помимо стоимости, стали практичность и комфортность автомобиля, включая размер салона и багажника, наличие климат-контроля и так далее — этот фактор назвали 55% опрошенных.
Второе и третье место по популярности заняли стоимость владения авто и его технические характеристики (по 52%), заявили аналитики.
Всего в исследовании приняли участие более 10 тыс. респондентов.
Ранее сообщалось, что в России создали многофункциональную платформу для автопутешественников.