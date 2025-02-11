Владельцы Jeep видят навязчивую рекламу при каждой остановке машины

Владельцы автомобилей Jeep нидерландской Stellantis столкнулись с необходимостью закрывать всплывающие рекламные объявления на дисплее бортовой информационной системы во время каждой остановки. Об этом сообщает TechStory.

Владельцы Jeep видят навязчивую рекламу при каждой остановке машины
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По данным портала, каждый раз, когда владельцы Jeep делают остановку, их дисплей штатной информационной системы перекрывается рекламными предложениями. В частности, автомобилисты сообщали, что им предлагали увеличенную гарантию Mopar. Баннер закрывается нажатием на соответствующую часть экрана, однако всплывающие окна доставляют неудобства владельцам Jeep, когда они хотят что-то посмотреть в своей информационной системе или уточнить маршрут навигации во время остановки.

В Stellantis, комментируя ситуацию, указали, что рекламные предложения в Jeep являются частью контракта с сервисом цифрового вещания SiriusXM. Также в компании заверили, что работают над сокращением количества их появления. Несмотря на это некоторые автовладельцы уже приступили к поиску возможностей модификации штатного программного обеспечения бортовой информационной системы своих Jeep или установки стороннего ПО, которое бы блокировало рекламу.