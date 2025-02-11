Владельцы Jeep видят навязчивую рекламу при каждой остановке машины

Владельцы автомобилей Jeep нидерландской Stellantis столкнулись с необходимостью закрывать всплывающие рекламные объявления на дисплее бортовой информационной системы во время каждой остановки. Об этом сообщает TechStory.

По данным портала, каждый раз, когда владельцы Jeep делают остановку, их дисплей штатной информационной системы перекрывается рекламными предложениями. В частности, автомобилисты сообщали, что им предлагали увеличенную гарантию Mopar. Баннер закрывается нажатием на соответствующую часть экрана, однако всплывающие окна доставляют неудобства владельцам Jeep, когда они хотят что-то посмотреть в своей информационной системе или уточнить маршрут навигации во время остановки.

В Stellantis, комментируя ситуацию, указали, что рекламные предложения в Jeep являются частью контракта с сервисом цифрового вещания SiriusXM. Также в компании заверили, что работают над сокращением количества их появления. Несмотря на это некоторые автовладельцы уже приступили к поиску возможностей модификации штатного программного обеспечения бортовой информационной системы своих Jeep или установки стороннего ПО, которое бы блокировало рекламу.