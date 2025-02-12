Две модели Bestune улучшили специально для России

Bestune доработал кроссовер и лифтбек специально для РФ. Китайский производитель объявил, что на российском рынке автомобили T90 и B70 полностью русифицированы. Отмечается, что модернизация позволит покупателям быстрее «разобраться в многообразии опций, доступных моделям бренда».

© Quto.ru

Напомним, лифтбек Bestune B70 оснащается виртуальной панелью приборов диагональю 7,0 дюймов с возможностью персонализации, а также 12,3-дюймовым тачскрином медиасистемы.

Помимо этого, машина обзавелась полностью светодиодной оптикой, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, системой контроля рядности движения, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, автоматическим дальним светом, панорамной крышей.

Кроссовер T90 оборудован 12,6-дюймовым планшетом мультимедиа и цифровой приборкой на 8,0 дюймов, также оснащение включает в себя беспроводную зарядку для смартфонов, шесть подушек безопасности, системы предупреждения о лобовом столкновении и распознавания дорожных знаков, автопарковщик.

Моторная гамма обеих машин включает в себя 1,5-литровый турбомотор на 160 л. с. и 217-сильный наддувный агрегат объёмом 2,0 литра. С первым сочетается 7-ступенчатый «робот», со вторым — 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Премьера автомобилей состоялась в конце 2024 года.