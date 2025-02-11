Mercedes-AMG G 63 превратили в трехосный папамобиль

Поляки превратили Mercedes-AMG G 63 в пикап для папы римского. Автомобиль, показанный только на рендерах, имеет необычную посадочную формулу с установленным по центру пассажирским креслом. Также он оснащен поручнями, ступенями и держателями для флагов.

© Motor.ru

Ателье Carlex Design обожает экспериментировать с Mercedes-Benz G-Class. Проекты студии порой бывают экстравагантны, особенно в части выбора цветовой гаммы и отделочных материалов, но даже на их фоне трехосный пикап с посадочной формулой 2+1+4 выглядит как белая ворона. Сделан он в стиле папамобиля, на что намекает сопровождающая анонс фраза Habemus Carlex! — калька с латинской формулы Habemus Papam (букв. у нас есть Папа), возвещающей о том, что избран новый папа римский.

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

Помимо трех осей, папа-пикап выделяется двухместной кабиной и вращающимся VIP-креслом в кузове. Ещё по два посадочных места есть вдоль каждого борта — очевидно, для охраны. Здесь же установлены массивные поручни и облегчающие подъем ступеньки. Пол в центральной части устелен красной дорожкой, а в качестве акцентного цвета выбран золотистый. Некоторые решения перекочевали сюда с другого проекта Carlex — G-Vintage.

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

© Carlex Design

В основе пикапа, вероятно, лежит Mercedes-AMG G 63. В таком случае под капотом стоит «битурбовосьмерка» 4.0, развивающая 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Коробка передач — девятиступенчатый автомат AMG Speedshift TCT 9G, привод, разумеется, полный, с понижающим рядом.