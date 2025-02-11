Бывший глава «АвтоВАЗа» ожидает возвращения западных автомобильных брендов

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон заявил, что ушедшие с российского рынка европейские, американские, южнокорейские и японские бренды в конечном счете вернутся. Его слова приводит «Коммерсантъ».

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« Я а б с о л ю т н о у в е р е н , ч т о б о л ь ш и н с т в о э т и х б р е н д о в с о в е р ш е н н о т о ч н о н е п о т е р я л и и н т е р е с а к р о с с и й с к о м у а в т о м о б и л ь н о м у р ы н к у и в к о н е ч н о м и т о г е в е р н у т с я » , — з а я в и л о н .

При этом Андерссон отметил, что нее может назвать точную дату их возвращения.

« О ч е в и д н о , ч т о р о с с и й с к и й р ы н о к с л и ш к о м в е л и к д л я т о г о , ч т о б ы е г о и г н о р и р о в а т ь , о с о б е н н о в т е ч е н и е д л и т е л ь н о г о п е р и о д а в р е м е н и » , — о т м е т и л б и з н е с м е н .

11 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил президенту России Владимиру Путину, что все предприятия иностранных автопроизводителей, которые раньше работали в регионе, теперь принадлежат российским инвесторам. Он отметил, что речь идет о Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo.