Бывший глава «АвтоВАЗа» ожидает возвращения западных автомобильных брендов
Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон заявил, что ушедшие с российского рынка европейские, американские, южнокорейские и японские бренды в конечном счете вернутся. Его слова приводит «Коммерсантъ».
«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», — заявил он.
При этом Андерссон отметил, что нее может назвать точную дату их возвращения.
«Очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», — отметил бизнесмен.
11 февраля губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил президенту России Владимиру Путину, что все предприятия иностранных автопроизводителей, которые раньше работали в регионе, теперь принадлежат российским инвесторам. Он отметил, что речь идет о Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo.