Как шли дела с продажами у грузовика Shacman в России

Дилер запрещённых в России грузовиков Shacman пообещал вскоре возобновить продажи. Доля китайских грузовиков от общего объёма реализации составляет 68,8%. Совокупная доля грузовиков бренда Shacman зафиксирована на уровне 15,42% от общего количества проданных машин этого класса. В России было реализовано 5 236 единиц китайского крупнотоннажного грузовика Shacman SX3258, соответственно, его доля в общем объёме продаж составила более 5% (или треть). Ещё 4 086 единиц пришлось на модель SX3318.

Ранее стало известно, что Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств, выданного в отношении этих грузовиков, а также их импорт и реализацию на территории страны. Этому послужило несоответствие обязательным требованиям, предъявляемым к колёсным транспортным средствам в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и других.

Официальный представитель производителя подтвердил получение предписания от Росстандарта, в рамках которого необходимо устранить причины возникновения нарушений требований технического регламента. В ведомстве сообщили, что в нашу страну было ввезено более 15 тысяч потенциально опасных грузовиков Shacman SX3258.

Официальный дилер Shacman в России заявил, что в ближайшие время будут устранены все несоответствия и возобновлена реализация грузовика.