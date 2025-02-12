Honda объявила о старте продаж кроссовера Passport

Компания Honda объявила о старте продаж свежего кроссовера Passport. Модель доступна в трех комплектациях, причем две из них относятся к внедорожной линейке TrailSport. Для новинки также заявлено несколько опциональных пакетов. Двигатель един для всех версий.

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Премьера Honda Passport нового поколения состоялась в Штатах еще осенью прошлого года, но тогда марка показала лишь «суровый» вариант TrailSport. Теперь же рассекречены все версии и опубликован прайс-лист – модель стала доступна к покупке. Напомним, когда-то имя Passport носил близнец рамного внедорожника Isuzu Rodeo. Это название возродили в 2018-м для обычного кроссовера – укороченного пятиместного варианта Honda Pilot третьего поколения. Новый же Passport тоже является родственником Пилота, только уже четвертой генерации, которая представлена с 2022 года.

Свежий Passport крупнее предшественника. По уточненным данным, длина модели нового поколения равна 4864 мм, колесная база – 2885 мм (прежде были указаны 4841 и 2890 мм соответственно). Показатели предыдущей модели – 4803 и 2817 мм. Дорожный просвет новинки составляет 211 мм против 206 мм у старого Honda Passport.

Внешность выполнена в нарочито брутальном стиле – у кроссовера угловатый кузов и строгая оптика. Особенности еще более сурового Passport TrailSport – стальная защита днища, обутые во внедорожную резину колеса оригинального дизайна и собственные настройки подвески. Кроме того, в переднем бампере TrailSport есть буксировочные проушины, которые спроектированы так, чтобы отламываться в случае лобового столкновения.

Двигатель один. Новый Passport предложен с модернизированным атмосферником V6 3.5: мощность выросла с 284 до 289 л.с., но максимальный крутящий момент остался прежним (355 Нм). На смену девятиступенчатому автомату пришел десятиступенчатый. Кроссовер по умолчанию имеет полный привод i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес.

На выбор доступны три комплектации. Базовая теперь называется RTL, следом идет упомянутый суровый вариант TrailSport, а на вершине гаммы – TrailSport Elite. В списке оборудования самого дешевого исполнения значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, комбинированная обивка (кожа + ткань), виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль и восемь подушек безопасности. Кроме того, уже в базе есть комплекс Honda Sensing – это широкоугольные камера и радар, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Начиная с версии TrailSport появляются диодные противотуманки, панорамный люк в крыше и обогрев лобового стекла. Топовый Honda Passport TrailSport Elite вдобавок имеет перфорированную кожу, вентиляцию передних сидений, подогрев руля и кресел второго ряда, аудиосистему Bose и систему кругового обзора TrailWatch, помогающую водителю обходить препятствия.

Также есть несколько «допов». Так, для базового Passport RTL можно заказать сцепное устройство. Плюс для всех комплектаций предусмотрен набор Blackout Package, он включает черные эмблемы Honda, аналогичного цвета диски и колесные болты.

Кроссовер заметно подорожал. Новый Honda Passport RTL (здесь и далее – с учетом доставки) обойдется в 46 200 долларов (около 4,4 млн рублей по текущему курсу), за версию TrailSport нужно выложить 49 900 долларов (4,8 млн рублей), а за TrailSport Elite – 53 900 долларов (5,2 млн рублей). Цена модели предыдущего поколения (также с учетом доставки) лежит в диапазоне от 43 850 до 49 920 долларов (4,2 млн – 4,8 млн рублей). Как и прежде, для Штатов модель производят локально.